Fossimo in voi andremmo a vedere Steve Hauschildt

Steve Hauschildt è uno di quei musicisti che sanno creare con due note, tre rumori e un arpeggio tensioni catartiche e quasi-ritmi di quelli che ti fanno ringraziare l’iddio della musica per l’esistenza del minimalismo. Dopo aver cominciato come membro degli Emeralds, trio elettronico infottato ugualmente con la kosmische musik e l’ambient, Steve si è trovato a pubblicare una serie di opere impeccabili—progressivamente sempre meno legate a strutture ritmiche tradizionali in favore di fragili costruzioni d’atmosfera, mosse da continue ripetizioni di arpeggi sotterranei.



A partire da Giovedì 13 aprile, Steve sarà in Italia per quattro concerti: al Masada di Milano, al Colorificio Kroen di Verona, a Bologna e allo Studio About di Venezia. Presenterà Strands, il suo ultimo album, uscito per quella garanzia che è Kranky. Fossimo in voi prenderemmo delle sostanze psicoattive (se è la vostra tazza di tè, sennò nessun problema eh) e andremmo a vederlo. Magari restando seduti per terra e abbracciando un cuscino particolarmente morbido.

