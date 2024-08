Steven Seagal è il nuovo rappresentante di Putin negli Stati Uniti

In un’epoca così complicata dal punto di vista delle dinamiche internazionali, è giusto affidare la diplomazia a figure di alto rango. Per questo Putin ha deciso di nominare rappresentante speciale per le relazioni umanitarie tra Russia e Stati Uniti Steven Seagal. L’attore dotato della stessa varietà di espressioni facciali di una statua dell’Isola di Pasqua.

Lo ricordo bene Steven nei suoi anni e film migliori. Trappola in alto mare, Trappola sulle montagne rocciose: era sempre in trappola. E si salvava con le sue mosse di aikido. Un uomo che respira azione e rischio a ogni minuto: come ad esempio quando ha preso parte a un vero raid della polizia per il suo reality show A&E. Durante quell’operazione è avvenuta una sparatoria che ha portato alla morte di un cucciolo di cane di 11 mesi, e di 100 galli da pollaio. Il padrone del cane e dei galli alla fine ha querelato Steven.

Seagal, insomma, è un uomo che non si ferma davanti a niente (e lo si vede anche da come corre). Non importa a quanti galli da pollaio si debba sparare per arrivare all’obiettivo. Credo sia per questo che il presidente russo ha deciso di sceglierlo come uomo diplomatico di fiducia in un rapporto così spinoso come quello con gli Stati Uniti. Se esistono davvero degli hacker che tentano di minare il rapporto fra Russia e Occidente, con Seagal sono già in trappola.

Vladimir e Steven sono amici da molto tempo. L’attore americano ha sempre esternato la propria ammirazione per Putin, con cui condivide l’amore per le arti marziali—qui possiamo vederlo mentre si esibisce, lento e imbolsito, con la nazionale russa di aikido—e appunto per la Russia. Seagal infatti si è sempre vantato di avere origini siberiane (a quanto pare la famiglia paterna proveniva da Vladivostok) e nel 2016 gli è stata addirittura conferita la cittadinanza.

Non è la prima volta che ottiene un ruolo come mediatore nei rapporti fra i due paesi. Nel 2013 si trovava a Mosca e aveva preso parte a un incontro fra delegazioni russe e americane con il ruolo informale di “facilitatore”.

Ora, però, il suo compito è stato addirittura reso ufficiale. E allora io adesso ho un sogno. Un’utopia. Un summit diplomatico che metta finalmente fine alla questione nord coreana, i cui unici partecipanti saranno Seagal, Dennis Rodman e Antonio Razzi.

