La storia dell’hack che ha distrutto MySpace

Hollywood ha faticato per anni nel tentativo di riuscire a drammatizzare i crimini informatici perché, per quanto di fatto distruttivi, hackerare normalmente non è una pratica esattamente scenografica — È soltanto una persona che scrive cose su un computer. Se avete mai visto una competizione di Cattura la Bandiera, in cui delle squadre di hacker si scontrano hackerandosi a vicenda, sapete che l’azione più scoppiettante corrisponde a qualcuno che schiaccia una lattina di Red Bull in preda alla frustrazione.

Ciononostante, gli hacker colpiscono davvero tante persone. E lo fanno da decenni. Trentatre anni fa, l’1 giugno 1984, degli hacker sono entrati nel global credit information bureau TRW, che ora si chiama Experian, e hanno prelevato i registri di transazioni di oltre 90 milioni di clienti. “CREDIT FILE PASSWORD IS STOLEN,” la password dei file delle transazioni è stata rubata, scrisse il The New York Times.

Cosa significa riuscire a fare un hacking di questo tipo? Come ti senti quando hai in mano milioni e milioni di persone? Cosa passa dentro la testa d un hacker? Hanno dovuto abbattere delle sofisticate barriere di difesa digitali? O la porta era semplicemente aperta?

Samy Kamkar ci ha raccontato di quella volta che ha hackerato MySpace, al tempo il più grande sito negli Stati Uniti.

