La spia brasiliana che monitora ‘i ribelli’ attraverso Tinder

Il 4 settembre un gruppo di giovani attivisti ha deciso di presenziare a una dimostrazione contro il presidente ad interim Michel Temer, nella città di San Paolo. Non sono mai arrivati a destinazione. Nel gruppo si era infiltrato il capitano dell’esercito Willian Pina Botelho—tramite Tinder.

La sorveglianza e le infiltrazioni non sono certo tattiche nuove, ma le rivelazioni fatte da ACLU il mese scorso sul fatto che Twitter, Instagram e Facebook avrebbero condiviso dati con il servizio di sorveglianza Goefeedia ci ricordano che internet sta spostando la partita a un livello completamente nuovo. La storia dell’ “infiltrato di Tinder” serve da monito per una generazione di giovani attivisti che si organizzano online: non smettete di farlo, ma restate vigili.

Nel 2013, migliaia di brasiliani hanno raccolto la propria frustrazione nei confronti del governo e l’hanno riversata nelle strade. La polizia e l’esercito hanno risposto a queste dimostrazioni con la violenza. Da allora, il clima di repressione politica in Brasile è solo peggiorato.

Botelho faceva parte del servizio di intelligence dell’esercito brasiliano durante queste dimostrazioni. A dicembre 2014, ha creato un profilo Facebook usando il nome di Baltazar nunes. Ha anche creato profili Instagram e Tinder, con tanto di finte citazioni di Karl Marx e immagini in cui suona la chitarra—”o típico perfil de um esquerdo macho”: il tipico profilo di un macho sinistroide.

“Balta” non era solo uno spione. Chattava con gli attivisti, molti dei quali stavano gestendo grossa parte dell’organizzazione online. Su Tinder diceva alle donne di essere alla ricerca di “compagni” con cui potersi relazionare. Infatti, è stata una donna con cui flirtava da un po’ a condurlo al gruppo di attivisti arrestati il 4 settembre. I membri del gruppo si sarebbero dovuti incontrare di persona prima di dirigersi verso la dimostrazione tutti insieme.

Quell’incontro è finito con 21 persone in prigione. Sono stati arrestati perché “sospetti,” e in seguito la polizia ha sostenuto che fossero intenzionati a commettere atti di vandalismo. Non c’era nulla che potesse davvero incriminarli, anche se, a detta dei giovani arrestati, la polizia avrebbe messo addosso ad alcuni di loro oggetti come delle spranghe di ferro. Come ha spiegato al sito brasiliano Ponte.org uno dei ragazzi, la polizia ha detto che “era uno dei membri senza zaino. [Chi] prenderebbe la metropolitana o l’autobus con una spranga di ferro blu in mano?” Botelho ha suggerito il posto dove incontrarsi, e gli arrestati pensano che sia stato lui a confermare quella versione alla polizia..

Dopo gli arresti, gli attivisti sono stati portati in un’unità investigativa speciale, dove sono stati trattenuti senza avvocati o contatti con il mondo esterno finché un giudice non ha ordinato il loro rilascio in una sentenza dura che condannava gli arresti. Solo “Balta” è stato liberato subito. Sui social media ha detto di aver corrotto gli ufficiali, ma solo pochi giorni dopo la sua copertura è saltata, ed è diventato noto pubblicamente il suo ruolo di ufficiale dell’esercito su Ponte.org.

Nonostante le continue smentite del governo, l’esercito ha confermato questa settimana che Balta stava collaborando con il governo statale di San Paolo.

Questo tipo di infiltrazioni e manipolazioni non sono niente di nuovo. Corpi di polizia segreti e manipolazioni sociali sono impiegate, come direbbe l’ex direttore dell’FBI J. Edgar Hoover, per “esporre, compromettere, sviare, screditare o neutralizzare in qualsiasi altro modo” il dissenso politico per tutto il ventesimo secolo, dalla Siria al Sud Africa.

Hoover era a capo del COINTELPRO, che sta per Counter Intelligence Program. Il COINTELPRO, iniziato nel 1956 e “concluso” nel 1971, è un esempio utile, perché ben documentato. Usando tattiche di infiltrazione e manipolazione dei movimenti sociali e sorvegliando gli attivisti, ha contaminato qualsiasi gruppo. L’obiettivo principale dell’FBI erano i movimenti per i diritti civili e il Black Panther Party.

Le tattiche del COINTELPRO includevano piazzare informatori, inviare lettere anonime che incoraggiassero la violenza tra le gang di strada e le Pantere, seminare discordia all’interno del partito, lavorare con i dipartimenti di polizia per aggredire rami locali del partito con incursioni e posti di blocco e falsa propaganda. L’FBI ha persino creato un libro da colorare del Black Panther Party, che enfatizzava la resistenza armata:

Una delle azioni più note del COINTELPRO è la “lettera di suicidio” inviata a Martin Luther King Jr. L’FBI vedeva King come una minaccia alla sicurezza nazionale e lo ha sottoposto a una sorveglianza costante e aggressiva. La lettera anonima incoraggiava King a uccidersi.

“Non credevo che potessero scendere così in basso, non credevo che quello che faccio potesse essere abbastanza interessante, ecco perché penso che le persone debbano sapere che cose del genere accadono alla gente comune, reale.”

Queste sono le parole di Kate Wilson, quando ha dichiarato pubblicamente di essere sopravvissuta alle infiltrazioni politiche di Chaos Communication Camp nel 2015. Ha vissuto due anni con un uomo di nome Mark Kennedy. Nel 2010, ha scoperto che era un poliziotto sotto copertura, responsabile del disfacimento del movimento ambientalista nel Regno Unito.

Wilson ha detto che Mark, “era affascinante e disarmante, condivideva i miei stessi interessi e la mia passione per le attività politiche che portavamo avanti.” La sua storia esemplifica il modo in cui il governo usa i rapporti romantici per infiltrare i movimenti. Come ha spiegato Wilson, è a dir poco inquietante pensare che siano agenzie dominate da uomini a manipolare donne e ingannarle sessualmente—qualcosa che conterebbe come aggressione, come la Metropolitan Police ha ammesso quando ha ritirato la propria difesa nel caso legale intentato da Wilson.

E qui è dove la sorveglianza moderna rende le cose ancora più pericolose, specialmente quando il mondo online e offline si incontrano. Come qualsiasi fan dell’ ingegneria sociale potrà dirvi, più informazioni di background hai, più è facile manipolarti.

Ovviamente, per un ufficiale di polizia è facile tanto creare connessioni quanto raccogliere informazioni nel mondo online, ed è ovvio che sia già così. Per esempio, una presentazione fatta dalla spia inglese GCHQ nel 2012 e pubblicata da Edward Snowden, descrive i modi in cui divisioni speciali dell’agenzia “si insinuano nelle chat room IRC per identificare gli hacker.” Non dimentichiamoci poi della sorveglianza sui social media che è stata esposta da ACLU e che sembrerebbe concentrarsi sul monitoraggio in tempo reale.

Ciò che resta equivalentemente preoccupante è il modo in cui il governo potrebbe utilizzare la sorveglianza per migliorare la manipolazione dei movimenti sociali. Il governo può ottenere una quantità inconcepibile di informazioni setacciando i post su Facebook di una persona—cosa che sorprende poco, considerando che i movimenti come quello di lotta al Dakota Access Pipeline si affidano ai social media per diffondere il proprio messaggio. Ma le persone non pubblicano solo i propri messaggi politici e i propri piani: in mezzo ci sono anche speranze, desideri e timori. Tutto materiale che gli informatori potrebbero sfruttare, vuoi per avvicinarsi a un obiettivo, umiliarlo pubblicamente o ricattarlo.

Inoltre, non è solo l’iper-condivisione a rendere queste tattiche più potenti. La versione moderna delle lettere finte potrebbe consistere in messaggi o email imbroglio. Anziché piazzare microfoni nelle stanze d’hotel, oggi la polizia può accedere direttamente a miriadi di tecnologie di sorveglianza da strada. Immagini di riconoscimento facciale raccolte da onnipresenti telecamere di sicurezza, lettori di targhe automatici, e tracking cellulare potrebbero fornire con facilità dettagli sulla vita di una persona, che potrebbero poi essere usati sia per tenerla sotto controllo che per manipolarla.

La cosa peggiore su queste tattiche è che, a prescindere dal successo di infiltrazioni e provocazioni, riescono a immobilizzare i gruppi. Una delle persone arrestate a San Paolo, dopo l’arresto e la detenzione, ha scritto di non avere un telefono. È rimasto a casa di un amico e non ha più usato internet. “Torci também para que eu não ficasse paranoico,” ha detto—Spero di non diventare paranoico.

Questa è forse la cosa più importante da imparare dal caso dell’infiltrato su Tinder. Usando le parole di Kate Wilson, “Ci è accaduta una cosa del genere perché stavamo facendo ciò che è giusto. Non abbiate paura di ciò che avete da dire. State solo attenti.”