Guardati le spalle, sono tornati gli Straightjacket Nation

Il culto degli Straightjacket Nation esiste. Fin dal 2004, la band di Melbourne—che comprende membri di Pisschrist, Total Control e UV Race—distribuisce pedate a destra e a manca sotto forma di un hardcore ruvido e grezzo che si ispira allo stile di Cleveland quanto a quello di Boston, con una spolverata di quella particolare incazzatura che si prova abitando nelle metropoli australiane.

È musica dura e violenta che si è guadagnata rapidamente un seguito molto affezionato tanto in Australia quanto nel resto del mondo, nonostante i lunghi periodi di silenzio tra un’uscita e l’altra. Oggi sguinzagliano sul mondo il loro secondo LP per La Vida Es Un Mus (e Cool Death in Australia) e occhio perché morde.

Videos by VICE

Questo album omonimo contiene pezzi come “10K Chavs” e “Harsh Hand” che scavano in profondità nella psiche da camicia di forza degli SJN, mentre “Power It Up” vi trasporterà immediatamente in un seminterrato buio, con il terrore negli occhi e le ginocchia di uno sconosciuto nella schiena.

Ordina Straightjacket Nation sul sito di LVEUM o nel tuo negozio di dischi di fiducia.

Foto: YouTube

Segui Noisey su Twitter e Facebook.