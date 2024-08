Visto dagli USA: la storia delle studentesse americane che hanno cotto la pasta senz’acqua (causando un incendio)

Nel suo sito, Allstate Insurance ha compilato una lista di trucchi antincendio per studenti dell’università, e sorprendentemente, fra i suggerimenti c’è anche quello su come non bruciare un intero dormitorio mentre si prepara la cena.

Allstate raccomanda a tutti gli studenti di essere presenti in cucina quando si mette qualcosa sui fornelli, di assicurarsi che le stoviglie siano fatte appositamente anche per essere messe nel microonde e di non mettere le presine accanto ai fornelli. La compagnia di assicurazione, però, non ha pensato di menzionare: “Aggiungete l’acqua mentre fate gli spaghetti, perché altrimenti darete fuoco alla cucina”, probabilmente perché hanno dato per scontato che nessuno sarebbe stato così stupido. Ma tre studentesse americane in Italia ci hanno stupito.

Secondo La Nazione, tre 20enni hanno comprato della pasta e portata nel loro appartamento di Firenze, con la speranza di preparare un’autentica cena italiana. E, invece di bollire diversi litri d’acqua prima di aggiungere la pasta, hanno riempito la pentola con spaghetti secchi. (Sigh…)

Perché gli spaghetti non sono fatti per essere scottati a secco, visto che prendono fuoco immediatamente. E dato che le persone che non sanno come preparare la pasta non sanno neanche come fermare un incendio in cucina, le suddette studentesse hanno chiamato i pompieri. (Stando a Il Giornale, i pompieri hanno riferito che le ragazze gli hanno detto che non sapevano assolutamente come fare gli spaghetti, cosa a cui non crediamo affatto. Ma buona prontezza nella risposte!).

Non siamo molto sorpresi delle reazioni degli italiani, che hanno commentato l’incidente con una combinazione di insulti per le studentesse, e sempre con un che di superiorità. “Ritornate negli Stati Uniti a mangiare hamburger e patatine del McDonald’s” un utente ha scritto. “Da una di quelle tre potrebbe venire il prossimo Segretario di Stato americano…o il prossimo presidente!” un altro ha avvisato (Oh cara Italia, volete davvero mettere a confronto i nostri politici?)

Il modo corretto di cuocere gli spaghetti…nell’acqua. Fto via Flickr user Vassilis

Lo chef fiorentino Fabio Picchi è stato più caritatevole di altri suoi connazionali, offrendo alle ragazze 4 ore di lezioni di cucina italiana in uno dei suoi ristoranti. “Pranzeranno nel nostro ristorante con due dei nostri incredibili cuochi” ha dichiarato, “Gli insegneranno le basi, che saranno più che sufficienti se fatte per bene. Credo che questo possa essergli utile, ma lo sarà anche per noi. Capendo cosa è bello e cosa necessario.”

Forse quelle tre studentesse potrebbero diventare amiche di penna di John Silva e Derrick Irving, che sono stati arrestati la scorsa settimana per essersi servito di un barattolo di salsa per spaghetti per provare a dare fuoco alla casa del loro ex. I due uomini originari della Florida sono stati accusati di essere entrati nella casa della vittima, di aver svuotato un barattolo di ragù in una pentola, e poi di aver messo uno straccio sul fornello proprio accanto (Ragazzi avete almeno letto il blog di Allstate?). La vittima, rimasta anonima, ha notato i movimenti dalla camera di sicurezza e ha chiamato i poliziotti che hanno intercettato lo straccio fumante prima che prendesse fuoco definitivamente.

“Avevano cercato di far sembrare che avessi lasciato lo straccio sui fuochi, ma chi è che si mette a cucinare alle 2 del mattino?”, la vittima ha chiesto a WKMG, aggiungendo “Forse è arrabbiato perché gli ho dato 150 dollari per sistemare i suoi denti”.

L’ultimo suggerimento di Allstate è “Parlate se vedete il pericolo di un incendio”. Quindi se vedete una di queste persone entrare in cucina con una confezione di Barilla, andate pure e chiamate le autorità.

