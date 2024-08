Questi studenti di ingegneria hanno costruito una penna speciale per barare agli esami

Ero il presidente del club di ingegneria nella grande università che frequentavo in Canada. Una delle abitudini principali del gruppo era discutere su cosa fosse andato storto in un esame e cosa avremmo potuto fare meglio. Ma per cinque di noi il discorso era su un altro piano: capire come barare—e ci domandavamo come riuscirci senza farci beccare. Certa gente nel nostro corso usava bigliettini incollati ovunque e altre tattiche più tradizionali—roba stupida, comunque. Non avrei mai provato strade del genere. Se devi barare davvero, devi pensare fuori dagli schemi.

Abbiamo cominciato a pensare di hackerare una calcolatrice, per far sì che mandasse messaggi. Ma la penna ci è sembrata un’idea più semplice. Ed ero ad averci pensato. Avevo disegnato una bozza del progetto e un mio amico, che è un ingegnere elettrico, ha preso una penna normale e l’ha svuotata; poi ha tagliato la cannuccia che contiene l’inchiostro per ricavare altro spazio interno. Abbiamo inserito un vibratorino connesso a una batteria della dimensione di un’unghia del mignolo. Le due parti erano connesse via radio e tramite le vibrazioni potevamo comunicare in codice Morse, che io conoscevo già, dai tempi dei Boy Scout. Grazie a questo strumento potevamo effettivamente parlare uno con l’altro durante gli esami.

Abbiamo costruito il prototipo un po’ come nel film di Iron Man. Faceva assolutamente schifo all’inizio: c’era un cavo orrendo che penzolava fuori. Poi abbiamo fatto la versione 2.0—dall’aspetto insospettabile—solo una settimana dopo.

Funzionava alla perfezione. I nostri voti hanno cominciato a migliorare di test in test. Ci correggevamo a vicenda i problemi risolti male. Non avevamo davvero bisogno di imbrogliare, perché i nostri voti erano già piuttosto alti. Ma abbiamo continuato a farlo per due anni—finché non ci hanno beccati.

Il mio amico ha messo la penna sul suo banco per scrivere qualcosa, ma ha cominciato a vibrare. Qualcun altro stava cercando di inviare un segnale. L’insegnante ha sentito il rumore e ha pensato che fosse un telefono, inizialmente—poi ha visto la penna e l’ha confiscata. È stato un momento molto brutto; il mio cuore è sprofondato sotto i piedi. Ho capito che era finita quando il professore ha spinto il bottone sulla prima penna e la seconda ha iniziato a ronzare.

Non era sicuro di come funzionasse la cosa, per cui ha spedito tutto al direttore del dipartimento di tecnologia, che ha smembrato la nostra opera pezzo per pezzo. Non hanno mai capito che stavamo usando il codice morse, solo che le penne si potevano parlare. Abbiamo presentato ricorso, ma perso in appello. Hanno detto che avevamo barato, anche se non erano certi del come.

Due di noi hanno ricevuto una nota di quelle molto serie, per cui non possiamo più chiedere borse di studio o altri sussidi finanziari e i rapporti con la scuola sono ufficialmente incrinati. Inoltre, succede che finisci su una lista di avvisati, e se ti beccano a barare di nuovo, viene sospeso o espulso. È anche riportato nel mio libretto, ma non credo che condizionerà davvero le mie prospettive lavorative. Se un datore di lavoro mi chiedesse spiegazioni, gli mentirei e direi che c’è stato un fraintendimento. Non a tutti piace quando qualcuno gioca senza seguire le regole.

Ne è valsa la pena per l’avventura, ma, dato che non avevo veramente bisogno di imbrogliare per passare gli esami, non è valsa di sicuro per i risultati in sé. Ma i criteri con cui giudicano il tuo percorso scolastico sono troppo lineari: siediti, vomita le informazioni che ti hanno fatto ingoiare una settimana prima, e scrivi tutto per bene. Non credo che il sistema scolastico sia molto giusto, per cui se puoi barare e non farti beccare, fallo. Ma è un bel rischio e un sacco di persone non sono disposte a correrlo.

Questo articolo è apparso originariamente su VICE US.