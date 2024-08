I ragni possono volare per migliaia di chilometri grazie all’elettricità

Il giorno di Halloween del 1832, Charles Darwin si trovava a bordo del Beagle HMS. In quell’occasione, il naturalista ha scoperto con meraviglia che alcuni ragni erano atterrati sulla nave dopo aver galleggiato sopra enormi distanze oceaniche. ”Ho catturato alcuni di questi ragni che devono avere viaggiato almeno per 60 miglia,” annotava nel suo diario. ”Resta inspiegabile la causa che spinge questi piccoli insetti, presenti in entrambi gli emisferi, a compiere le loro escursioni aeree.”



Diverse specie di ragni di piccole dimensioni riescono a spiccare il volo puntando i loro didietro verso l’alto e secernendo dei filamenti di seta che sfruttano per spostarsi in aria — attraverso una tecnica nota come balooning. Darwin aveva ipotizzato che l’elettricità potesse essere coinvolta in questo processo quando aveva notato che questi filamenti sembravano respingersi a vicenda a causa della forza elettrostatica, ma molti altri scienziati hanno reputato che i ragni navigavano nel vento in modo simile a come farebbe un parapendio. Tuttavia, questa ipotesi finora non riusciva a spiegare perché gli stessi ragni riescono a sollevarsi rapidamente da terra anche quando le correnti d’aria sono deboli.



Ora, è stato determinato empiricamente che queste escursioni aeree vengono in gran parte alimentate dall’energia elettrica, secondo una nuova ricerca pubblicata su Current Biology. Condotto da Erica Morley, biofisica sensoriale presso l’Università di Bristol, lo studio pone un nuovo punto fermo in un dibattito di lunga data sul balooning: la tecnica sfrutta l’energia eolica o le forze elettrostatiche?



”La dispersione è un fenomeno fondamentale dell’ecologia e il ballooning è una modalità di dispersione,” mi ha spiegato Morley via mail. ”Se riusciamo a capire di più come funziona e i meccanismi su cui si basa, possiamo comprendere più a fondo i modelli di dispersione dei ragni e di altri animali che sfruttano il balooning.”



Negli ultimi anni, i dubbi riguardo la teoria che spiega il balooning solo grazie alle correnti d’arie sono aumentati man mano che venivano osservati ragni spiccare il volo anche quando le correnti non erano abbastanza forti per sollevarli neanche di pochi metri, per non parlare poi di migliaia di chilometri. Questi animali possono anche spostarsi ad altitudini elevate — a volte di cinque chilometri sopra la superficie terrestre — improbabili da raggiungere con le sole correnti d’aria termiche.



Nel 2013, Peter Gorham, un fisico dell’Università delle Hawaii, ha calcolato che era teoricamente possibile per i ragni utilizzare condurre l’elettricità statica attraverso la loro seta per volare, ma il team di Morley è il primo a confermare questo dato in laboratorio.

Morley e il suo team hanno posizionato dei ragni Linyphiidae in un campo elettrico controllato con cariche simili a quelle dell’atmosfera terrestre, così da osservare direttamente l’impatto dell’elettricità sui loro voli. I ragni si spostavano in aria quando erano presenti campi elettrici e atterravano quando il team li annullava, dimostrando una chiara correlazione tra le forze elettrostatiche e la capacità di volo attraverso il balooning.



Ovviamente, anche il vento gioca un ruolo importante nei voli dei ragni, ma il nuovo studio stabilisce che i lanci rapidi, anche in condizioni di bassa ventosità, possono essere spiegati con la capacità di condurre elettricità della seta dei ragni. Morley spera di approfondire questo ritrovamento studiando altri insetti che sfruttano il balooning, come i bruchi e gli acari, che possono far luce sugli incredibili viaggi e sulla diffusione globale di questi minuscoli volatori.



Quasi due secoli dopo che Darwin ha notato la strana repulsione tra i fili di seta dei ragni, la sua ipotesi sui ragni volanti a propulsione elettrica si è rivelata giusta.



