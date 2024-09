Con il cambiamento climatico, Canada e Nordeuropa diventeranno quasi-tropicali

Ecco gli ultimi aggiornamenti scientifici sul clima: ogni centimetro del nostro pianeta, dalla Thailandia alla provincia di Saskatchewan, si sta surriscaldando. Entro la fine del secolo, le persone prenoteranno il viaggio per la propria luna di miele in Canada, destinato a diventare una meta particolarmente mite.

L’anno scorso è stato l’anno più caldo mai registrato—il terzo anno consecutivo a superare tutti i record, stando al report sulla temperatura globale della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La cosa equivarrà a un riscaldamento globale senza precedenti e a cambiamenti climatici tanto estremi quanto subdoli nel giro del prossimo secolo.

Nel frattempo, nel primo studio in assoluto su come il cambiamento climatico condizionerà il tempo mite—quello a cui la maggior parte di noi è abituata—gli scienziati della NOAA e della Princeton University hanno predetto che le temperature miti si sposteranno facilmente dall’equatore verso i poli. Le nostre città e le nostre attività quotidiane si basano su questi giorni di clima mite, quelli in cui non è né troppo caldo né troppo freddo per uscire, e perderli potrebbe avere un impatto negativo sull’economia e sulla salute.

La prognosi globale è—a voler essere buoni—tetra, con il numero di giorni temperati in netta diminuzione già da un paio di decenni a questa parte. Le regioni a media latitudine come il Canada potrebbero in realtà vedere le giornate miti aumentare, e i giorni caldi diventare più caldi. Questi report sono i primi a confermare che non si tratta solo di cambiamenti nei fenomeni meteorologici più estremi e nelle tempeste, ma anche nel clima quotidiano.

“È difficile comprendere i fenomeni più estremi perché a molte persone capita di esperirli una volta sola nella vita,” ha detto Karin van der Wiel, autrice principale della ricerca e studiosa di fisica alla Princeton University. “Abbiamo scelto un altro approccio in questo caso, e studiato un concetto meteorologico positivo, un clima che si presenta regolarmente, e che è più facile da comprendere.”

Usando dei modelli climatici ad alta risoluzione, decenni di dati di sistema sulla Terra, e con l’aiuto pixelato di Gaia e Theia—due dei supercomputer ad alta performatività della NOAA—il gruppo di scienziati è riuscito a costruire un’immagine basata su dati di come le giornate piacevoli si trasformeranno nei prossimi decenni sulla Terra.

Sulla base delle loro analisi, gli scienziati hanno predetto che la frequenza dei giorni dal clima d’oro, in cui le temperature oscillano tra i 17°C e i 30°C, diminuirà dal 10 al 13 percento entro il 2100. Ma la geografia giocherà un ruolo ancora più determinante nel panorama che le prossime generazioni si troveranno ad affrontare.

“Predire i cambiamenti del clima mite non è solo importante per l’economia e l’industria, ma può anche contribuire alla ricerca sul futuro delle malattie fisiche e mentali, sul tempo libero e sulla pianificazione urbana,” ha detto Sarah Kapnik, fisica alla NOAA e co-autrice del paper.

Il luogo dove vivi determinerà il tipo di cambiamento climatico di cui farai esperienza. Le zone tropicali di Africa, Asia e America Latina potrebbero affrontare crolli drammatici nel numero di giorni temperati, e vedere caldo e umidità aumentare. Queste aree—molte delle quali soffrono già le conseguenze del cambiamento climatico—potrebbero perdere tra i 15 e i 50 giorni miti all’anno. Il fenomeno sarà particolarmente grave nelle regioni come l’Africa sub-sahariana, dove la siccità legata al clima e la fame mettono già a dura prova il continente.

Le temperature nell’Artico questo autunno erano già 5-6°C più alte del normale. A maggio, le persone che vivono nella cittadina di Pahlodi, in India, hanno vissuto il giorno più caldo nella storia del paese—con una temperatura allucinante di 51°C.

Nel frattempo, le regioni a media latitudine come gran parte di Stati Uniti, Europa e Canada, insieme a varie zone montuose in giro per il mondo, vedranno un aumento delle giornate temperate, un vantaggio solo apparente. Negli Stati Uniti, il fenomeno fornirà un clima migliore alle zone più a nord che confinano con il Canada, mentre agli stati del sud un caldo pesante. Canada, Inghilterra e parti del nord Europa potrebbero godere di 10-15 giorni extra di clima mite entro il 2100.

Ma tutto ha un prezzo: nel mondo intero l’estate diventerà una stagione di terrore. Il calore e l’umidità cancelleranno i giorni più sopportabili, che si sposteranno verso l’autunno, l’inverno e la primavera. Questo implica un aumento della siccità e un consumo energetico ancora maggiore per riuscire a raffreddare le città e le case.

Quest’anno forse non sarà caldo come quello appena passato, dato che il 2016 ha visto l’intervento di El Niño, il fenomeno climatico periodico causato da un riscaldamento dell’Oceano Pacifico. Ma il quadro generale è importante a prescindere.

Gavin Schmidt, direttore del Goddard Institute for Space Studies della NASA ha dichiarato in una teleconferenza con Arndt della NOAA, che per quanto il 2017 possa avere temperature in media più basse di quelle del 2016, “sarà comunque tra i cinque anni più caldi. Ne sono certo.”

Sfortunatamente, l’amministrazione americana non farà granché per contenere l’impatto umano sul cambiamento climatico. Il neo-eletto presidente Donald Trump è convinto che il cambiamento climatico sia una truffa ordita dalla Cina e sta scegliendo come membri del suo governo altri scettici e negazionisti climatici. In questo stesso momento, le comunità costiere degli Stati Uniti stanno spendendo miliardi di dollari per tenere a bada le inondazioni di marea, mentre il Congresso si volta dall’altra parte.

Quando un giornalista durante la teleconferenza gli ha chiesto cosa pensasse dell’amministrazione Trump in entrata, il capo degli studi climatici globali della NOAA ha risposto in modo secco: “Abbiamo preparato questi dati per le persone.”