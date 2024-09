Fare pipì in piscina è davvero così grave?

Mezzo pianeta è nel panico più totale dopo uno studio condotto di recente dall’università di Alberta, che segnala la presenza di circa 75 litri di urina in una piscina pubblica come tante in una città del Canada. È un sacco di pipì. Ma quanto è grave, davvero?

La prima cosa che la ricercatrice Lindsay Blackstock, autrice principale del paper, mi ha detto quando l’ho chiamata è stata: “Non lo è affatto.”

In una piscina pubblica, i batteri nocivi vengono fritti da tutto il cloro che viene buttato in acqua. Addirittura, è possibile filtrare la pipì umana e berla (lo fanno gli astronauti, sulla Stazione Spaziale Internazionale). Inoltre, l’American Chemical Society, qualche tempo fa, ha dato pieno via libera al fare pipì nell’oceano. Infine, ha detto Blackstock, grossa parte di tutto lo schifo “presente nell’acqua che potrebbe essere dannoso per l’uomo viene dissolto negli impianti di depurazione,” un processo che prende atto molto prima che l’acqua raggiunga i nostri rubinetti e le nostre piscine.

Fatta eccezione per il conato di vomito trattenuto dai media, l’unica cosa cosa che preoccupa gli scienziati è il fatto che alcuni composti azotati presenti nella pipì — come l’urea o l’ammoniaca — possano interagire con il cloro delle piscine e creare sottoprodotti di disinfezione (DBP), come scritto in un paper del 2014. Questi DBP, come i trialometani, si sono dimostrati potenzialmente in grado di causare irritazioni ai polmoni, irritazioni agli occhi e asma professionale. Potenzialmente. Professionale. Queste sono le parole chiave —

nessuno di noi morirà sul colpo in una nube di vapore color piscio la prossima volta che metterà piede in un idromassaggio.

Avendo estremamente a cuore il bene del lettore, ho chiesto a Blackstock: Se il vero problema sono i DBP, non potremmo semplicemente smettere di buttare cloro nelle piscine?

“Ma no,” ha risposto. “Ci sono patogeni che nascono nell’acqua che possono essere introdotti nelle piscine, ma il cloro o i disinfettanti usati sono un modo molto efficace per eliminare questi pericolosi patogeni.”

In pratica, la pipì è l’ultimo dei vostri problemi.

Blackstock e il suo team hanno misurato l’urina nelle piscine raccogliendo campioni da 29 idromassaggi, così come da piscine al chiuso e all’aperto, su e giù per due città canadesi di cui hanno omesso il nome nello studio. Hanno verificato la presenza di acesulfame di potassio, o Ace-K, un dolcificante consumato in grandi quantità dalle persone, ma che non viene metabolizzato dal corpo — in altre parole, l’Ace-K che vi bevete è identico a quello che espellete con la pipì.

Una volta ottenuto un valore medio di quanta Ace-K fosse presente nelle piscine e strutture simili, nella fase successiva del test, Blackstock e il suo team hanno calcolato quei “75 litri di urina” per la più grande delle due piscine che hanno analizzato per tre settimane. I livelli di Ace-K si sono alzati nel corso delle tre settimane, indicando una maggiore quantità di pipì. Date pure inizio all’isterismo.

“Tenete a mente quanto sarebbe diluita quella [pipì] in 870.000 litri” di acqua totali, ha precisato. L’acqua della piscina in questione era urina solo per il 0.0086 percento.

L’idea di sguazzare nella pipì fa indubbiamente schifo (anche se certe persone, a quanto pare, ci si lavano la faccia). Ma i benefici di una sana nuotata sono ben più alti di qualsiasi danno possa arrecare un po’ di pipì nell’acqua di una piscina, ha aggiunto Blackstock. Senza contare che ci sono soluzioni molto facili al problema.

“Vogliamo che le persone continuino a nuotare, ma smettano di fare pipì,” ha detto. “Siate certi di sciacquarvi nelle docce della piscina fatte apposta per rimuovere qualsiasi prodotto per la cura personale che potrebbe interagire con il cloro… e uscite dall’acqua per andare in bagno, quando la natura chiama.”