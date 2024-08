Per succhiare soldi alle persone su internet non devi per forza mettere in piedi una campagna kickstarter emozionante o pregare di finanziare il tuo Patreon. A volte tutto ciò di cui hai bisogno è incuriosire un numero sufficiente di utenti.

“How Many People Paid A Dollar To See How Many People Paid A Dollar?” è un sito creato dallo sviluppatore Johan McCubbin, molto bravo a prendere soldi con qualche domanda e un link al suo PayPal. Questo è tutto: doni un dollaro e in cambio vedi quanti hanno fatto la stessa cosa.

Videos by VICE

Continua a leggere su Motherboard – Su questo sito paghi un dollaro per vedere quante persone hanno pagato un dollaro