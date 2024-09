Su questo sito puoi simulare il funzionamento della tua bocca

Guardo questa applicazione web e non riesco a smettere di ridere. Non ce la faccio. Non è neanche tanto colpa del nome, “Pink Trombone.” Credo che sia proprio il fatto di manipolare una bocca sospesa nel vuoto e costringerla a emettere rumori assolutamente ridicoli.

Si tratta di una creazione di Neil Thapen, un ricercatore dell’Istituto di Matematica dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca.

La app è costruita per permettere a un utente di esplorare il modo in cui la parola di forma nella gola e nella bocca, dal suono generato dalla glottide fino a ogni parte del palato molle, del palato duro, le labbra, la lingua e la cavità nasale. A seconda di dove premete o cliccate, la bocca emette un urlo costante e leggermente annoiato, o un balbettio nasale che suona quasi come una parola (anche se non sono ancora riuscita a fargli dire in modo distinto alcunché — ma sono assolutamente motivata a continuare a provarci!). Muovere la lingua in giro e appoggiarla qui e lì permette di produrre delle vocali, mentre basta toccare le labbra e la cavità orale per emettere delle consonanti.

Che stai cercando di dirmi, Pink Trombone? Muh-ma-OOwahoooOOOa? Ok, capito.