La vita può essere un film di Wes Anderson, se la guardi bene

Qualche mese fa, lo sviluppatore e fotografo Simon Sarris è rimasto folgorato da una foto della Principessa Yvonne e del Principe Alessandro d’Austria scattata nel 1955. Per Sarris, l’immagine somigliava all’estetica dei Tenenbaum. Questo, alla fine di aprile, lo ha portato a creare /r/AccidentalWesAnderson — un subreddit dedicato a tutte le cose abbastanza pittoreshe e fantastiche da poter appartenere a un film di Wes Anderson.

Scrollare sulla pagina mi ha dato una sensazione di meraviglia e déjà vu. Non potevo fare altro che avere la sensazione di aver già visto quei posti in Moonrise Kingdom o in Grand Budapest Hotel. (Confesso, sono gli unici film di Wes Anderson che ho visto.)

Comunque, a pagina non è priva di moderatori. Il 3 luglio l’utente mjgtwo ha stabilito cinque linee guida per caricare i post, che include cinque esempi di post poveri e quattro esempi di post adatti.

“Siamo cresciuti del 50% in tre settimane (dal 12 giugno siamo passati da 20k a 30k) e temo che raggiungeremo /r/AccidentalRenaissance per quanto riguarda la qualità dei post. “Posteranno anche delle foto cool, ma non delle foto che sembrano davvero accidentalmente opere d’arte rinascimentale.”

L’utente valeriob ha scritto un post simile dal titolo “non ogni hotel o treno è ‘accidental Wes Anderson,’” e ha linkato degli articoli che sottolineavano la simmetria, i colori e la moda tematica che caratterizza i film di Wes Anderson.

Sarris, il vero moderatore di /r/AccidentalWesAnderson, mi ha detto via email che è affascinato dal modo in cui Anderson riesce a spiegare le personalità eccentriche in pochi frame.

“La maggior parte dei post sono focalizzati sull’architettura, ma io amo il modo in cui lui sa presentare le persone,” ha detto. “La quantità di informazioni che mette insieme in quelle piccole scene mi fa uscire di testa.”

“Non mi aspettavo che crescesse così tanto, ma penso che ci sia una grossa esigenza di cercare la magia nella vita reale,” ha detto Sarris. “Anche se [Anderson] usa una palette davvero limitata di colori, è sempre così selvaggia e inusuale che accetti immediatamente qualsiasi cosa venga dopo. Per questo è difficile incrociare cose del genere nel mondo reale, è come entrare per caso nel suo mondo sconnesso.”

Dopo aver spulciato /r/AccidentalWesAnderson per qualche minuto, mi sono ritrovato a cercare l’estetica di Anderson qui negli uffici di VICE, e ho deciso di scattare una foto da caricare sulla pagina.

Il risultato non era un granché (stava piovendo). Non proverò nemmeno a caricarla. Ma se il tentativo di /r/AccidentalWesAnderson è quello di cercare il bello nella vita di tutti i giorni, allora è decisamente riuscito.