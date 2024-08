C’è un subreddit pronto a compiere il volere di Thanos con un ban epocale

Immaginiamo che a questo punto abbiate visto ‘Avengers: Infinity War’, o almeno abbastanza meme a riguardo da non subire questo post come spoiler. Ad ogni modo, siete avvertiti.

Nella discussione inaspettatamente complessa che è scaturita a proposito della logica del super cattivo di Avengers: Infinity War, per cui i problemi dell’universo si risolvono in un unico modo — obliterando nel nulla assoluto metà delle creature viventi che ospita —, un subreddit ha deciso di elevare la propria fede nello spietato personaggio alla sua più radicale espressione, con un ban di proporzioni epocali.

Nell’ultimo capitolo della saga cinematografica (morbosamente prolissa) sugli eroi della Marvel, i paladini della giustizia uniscono ancora una volta le proprie forze nel tentativo di sconfiggere Thanos — un bestione viola stranamente eloquente con una certa fissa per i gioielli tamarri e gli stermini di massa.

A differenza di qualsiasi nemico precedente, però, Thanos ha motivazioni in un certo senso nobili: è convinto che dimezzare la popolazione dell’universo sia l’unica opzione per evitare che le risorse di ogni pianeta vengano consumate senza criterio, e per assicurare la sopravvivenza sul lungo termine di specie finalmente in equilibrio con i propri ecosistemi. Con un certo spirito democratico, il personaggio accumula gemme colorate su un guanto magico, con cui compiere un’operazione di scelta rapida e totalmente randomica su chi debba sparire e chi debba rimanere.

Il subreddit ThanosDidNothingWrong — dentro cui, normalmente, si filosofeggia sulla logica estrema del personaggio — ha deciso di recente di passare dalla teoria alla pratica, stabilendo un giorno del giudizio in cui metà degli iscritti sarà bannata dalla pagina. Il conto alla rovescia è iniziato questa settimana e si concluderà lunedì 9 luglio.

Per poter partecipare al ban è necessario — oltre a una buona dose di masochismo — postare almeno un contenuto, perché i cosiddetti “lurker” (cioè chi passa tempo sul subreddit senza prendere parte attiva alle discussioni) non saranno conteggiati. Per questo, nell’ultima settimana, gli iscritti sono passati da 120.000 a 350.000 — creando, come ha sottolineato qualche utente, un interessante paradosso di sovrappopolazione a poche ore da uno sterminio la cui unica ragion d’essere è appunto evitare la sovrappopolazione. Ah, le imperscrutabili leggi dell’internet che riescono a sfidare logica ed entropia in un colpo solo.

Ma — come spesso capita in queste situazioni — la parte migliore di questa impresa è la quantità di meme assolutamente magnifici e side-quest che ha generato il panico e l’eccitazione di questa roulette russa 50-50. C’è chi fa petizioni perché a premere il pulsante fatale del ban sia l’attore Josh Brolin (che interpreta Thanos del film), chi continua a sottolineare l’illogicità del considerare esauribili le risorse di un universo infinito, o la futilità dell’unirsi a un subreddit solo per farsi bannare, chi illustra lo stato dei moderatori, o le reazioni degli admin il giorno dopo l’ecatombe. Chi sostiene che l’unico modo per esaudire davvero il volere del cattivo Marvel sarebbe estendere il ban a tutto Reddit.

In linea di massima, sembrano tutti a dir poco esaltati all’idea di finire nella metà bannata — forse perché la loro fede in Thanos è grande. Per scoprire come finirà, basta aspettare la prossima settimana.

Da qui, possiamo solo ringraziare per tutti i meme.

