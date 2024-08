Queste sono le persone che devi ringraziare per le tue serie tv sottotitolate

Ci sono un informatico, un infermiere e uno studente di fisica.



Non è una barzelletta: è la storia vera di Italiansubs, la community italiana di fansubber che oggi conta quasi 500.000 utenti registrati, oltre 500 traduttori, cinque milioni di post e circa 73.500 file di sottotitoli per serie tv, film e documentari.

Italiansubs è anche la protagonista di Subs Heroes, il documentario diretto da Franco Dipietro in uscita il 30 gennaio. Un film sul superpotere dei sottotitoli che indaga le ragioni che hanno spinto dei ragazzini con la passione per l’inglese e le serie tv a passare notti insonni davanti al computer per tradurre e creare la più grande community di fansubbing al mondo. Gratis.

I loro nomi compaiono in bianco sugli schermi degli appassionati di serie tv fin dal 2006, e se per molti sono degli eroi, tra i lavoratori del settore c’è chi li considera degli antagonisti da ostracizzare.

Ma PILØ, chiarachi, metalmarco, Bettaro appartengono davvero al lato oscuro? E, soprattutto, quello che fanno è legale?

Come racconta il film, tutto ha inizio con The O.C. A causa dei tempi biblici di Italia Uno, che trasmetteva, doppiata, la mitica serie ambientata in California, Klonni, allora studente sedicenne, decide di cercare un’alternativa in rete. La trova nei sottotitoli: scopre così un modo alternativo di fruire delle sue serie preferite che lo libera dalle estenuanti attese legate a motivi di palinsesto, traduzione, adattamento e doppiaggio, e gli permette di godere di nuove serie, ancora sconosciute al pubblico italiano perché non selezionate dai canali televisivi. In quel tempo frequenta anche un forum su Smallville, dove alcuni appassionati traducono le puntate inglesi pubblicando sottotitoli scaricabili. La formula dell’audiovisivo sottotitolato è così vincente che si chiede, perché fermarsi alle avventure di Clark Kent? Perché non creare un agglomeratore di sottotitoli in italiano creati dai fan stessi?

Klonni pubblica un annuncio sul forum, a cui risponde subito PILØ. Si aggiungono su MSN—o tempora, o mores—e iniziano a chattare. I due acquistano un dominio Altervista diviso in forum e portale che va online il 25 novembre 2005, ma che impiega giorni prima di restare in rete per più di 72 ore e resistere agli attacchi continui di chi non vedeva di buon occhio l’iniziativa. Nasce ufficialmente Italiansubs.

Si decide sin da subito di pubblicare esclusivamente i sottotitoli: mettere online anche i video, infatti, sarebbe illegale. La linea è sottilissima, ma quello che fanno non va contro la legge: iniziano così a reclutare quella squadra di traduttori che in futuro si espanderà a tal punto da richiedere un severo test d’ingresso.

“Italian subs addicted: il nome dice tutto,” mi dice gi0v3, uno dei veterani della community. “Siamo appassionati di serie TV e abbiamo scoperto un nuovo modo di fruire del mezzo audiovisivo. Il doppiaggio in sé non sarebbe un problema: il problema sorge, invece, quando la qualità cala, cosa che abbiamo riscontrato negli ultimi vent’anni. Lo scopo del fansubbing, infatti, è proprio ridare dignità all’originale.”

Il finale di una puntata di Lost coi nomi dei subber.

È grazie alla botola di Lost che qualche mese più tardi il sito, come diremmo oggi, “chiude l’internet” e decolla. I fansubber, che all’inizio si prendevano il loro tempo per tradurre, si ritrovano a dover fronteggiare una community rivale che pubblica un episodio prima di loro. Per rispondere all’onta, mettono su una squadra che lavora tutta la notte. I sottotitoli vanno in rete alle 8 del mattino, prima che sia disponibile il video in download. La community è in visibilio, gli utenti registrati aumentano vertiginosamente. Da allora non smetteranno mai di crescere.

“Uno dei motivi del successo di Italiansubs è aver dato una nuova libertà al pubblico,” racconta Bettaro, che dei tre citati all’inizio era lo studente di fisica. “Il bello del fansubbing è che puoi tradurre quello che ti piace e che soprattutto conosci, nel tempo che vuoi tu. Ciò ti permette di riconoscere riferimenti che magari un traduttore non coglie perché non è in fissa come un vero appassionato.”

Questa è anche la forza di una community nata ai tempi dei forum: tante persone con competenze e passioni diverse, in grado di lavorare in sinergia per raggiungere un obiettivo comune. Hanno persino creato un database per il team di sottotitolatori, “L’esperto risponde”, in cui sono indicati i punti di forza dei traduttori e in cui è possibile scambiarsi opinioni e consigli su terminologia tecnica o riferimenti culturali.

Ma, come anticipavamo, non tutti hanno gradito l’iniziativa. Nonostante ricercatrici illustri nel settore della traduzione audiovisiva, come Elisa Perego dell’Università di Trieste e Serenella Zanotti dell’Università Roma 3, abbiano messo in luce la qualità del lavoro dei fansubber della community, supportando la tesi con ricerche pratiche, molti doppiatori, adattatori e traduttori hanno manifestato più o meno apertamente il loro disappunto.

“La verità è che il nostro lavoro, quando ha iniziato a essere riconosciuto dall’esterno, ha messo in luce tanti aspetti sino ad allora sconosciuti: le tempistiche lunghissime della traduzione e dell’adattamento, le scelte dei canali televisivi, la qualità stessa delle traduzioni. In poche parole, abbiamo messo il pepe al culo ai traduttori e ai broadcaster perché abbiamo dato alla gente dei motivi validi per cui lamentarsi,” spiega gi0v3.

Che da allora le cose siano cambiate è innegabile. Mentre un tempo i canali televisivi potevano permettersi di aspettare un anno e mezzo prima di mandare in onda la seconda stagione di una serie cult come The O.C., oggi Sky trasmette in diretta le puntate di Game of Thrones e Netflix offre quasi sempre i sottotitoli per le sue serie. E Italiansubs ha innegabilmente giocato un ruolo non da poco in questo cambiamento in Italia.

“Da consumatore di serie sottotitolate mi sono sempre chiesto che faccia avessero quei personaggi nascosti dietro ai nickname che apparivano nei credits dei sottotitoli dei miei telefilm preferiti,” dice Franco Dipietro, regista di Subs Heroes. “Girare il film è stato come aprire la botola di Lost, il telefilm che mi ha fatto scoprire la community: mi si è rivelato un mondo di appassionati che in dieci anni hanno contribuito a offrire al pubblico italiano un nuovo modo di usufruire di contenuti audiovisivi.” Ed è proprio questo uno degli obiettivi principali del documentario: mostrare come, partendo da una semplice passione condivisa, è possibile cambiare uno status quo che appartiene a una dimensione culturale comune a tutti.

In 12 anni, Italiansubs ne ha passate tante. Dopo alcuni screzi, Klonni è uscito dal gruppo, non senza qualche fuoco d’artificio; alcuni membri storici hanno rallentato i ritmi, lasciando spazio alle nuove leve; i fansubber sono stati invitati nelle università, in televisione, in radio; il forum è forse meno frequentato di prima, ma Game of Thrones colleziona quasi 50.000 download alla settimana.

È finita l’era del fansubbing? Secondo loro, no. “Quando non ci sarà più bisogno di noi, saremo felici di andarcene. Vuol dire che il nostro lavoro l’avremo fatto. Io spero vivamente che tra dieci anni non ci saremo più. Ma, nel frattempo…” commenta gi0v3 con un sorriso.

Subs Heroes sarà proiettato in alcune sale italiane il 30 gennaio, alla presenza di un membro del team dei traduttori. Per confermare la proiezione, è necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti prenotando un biglietto.