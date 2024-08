Sull’annosa questione del sesso con le mestruazioni

Qualche mese fa sono uscita con un tizio che lavora nel mio ambiente, di quelli sgarbati ma in modo sexy. Dato che avevo il ciclo, mi sentivo gonfia, piena di crampi e fin troppo consapevole del fatto che alla mia stanza mancasse alcun tipo di fascino, quindi non mi andava di fare sesso—inoltre, stavo facendo la babysitter a un carlino, Frank, che grufolava sopra una pila delle mie magliette in guardaroba. Ma a un livello più basilare, è come se fossi convinta che il sesso durante le mestruazioni è per persone in una relazione seria. “Ho il ciclo,” gli ho detto, lasciando intendere che quindi non avremmo fatto sesso. “E cosa siamo, alle medie?” mi ha risposto. Mio primo pensiero: Wow, ma lui scopava alle medie? Quando ero io alle medie pensavo che “sega” non avesse doppi sensi. E poi: Perché ho deciso che il sesso durante le mestruazioni è una cosa da coppia fissa? E ancora: Frank mi sta comunicando mentalmente che ha bisogno di fare i bisogni, dovrei proprio portarlo fuori e cacciare quest’uomo da casa mia.



Al di fuori delle relazioni, l’unico sesso durante le mestruazioni che ho fatto è stato involontario, per esempio perché pensavo che mi fosse finito il ciclo e invece non era così. Una volta ho rovinato irreparabilmente il letto di un uomo bellissimo. Non mi fraintendete—non mi sono sentita in colpa, nemmeno un po’. Come punizione per non avere il ciclo, gli uomini dovrebbero almeno ogni tanto trovarsi a gestire gli inconvenienti di trovarsi sangue ovunque. Per questo motivo il sesso con le mestruazioni viene considerato da alcuni un atto femminista, poiché rema contro l’aspettativa sociale che la donna debba nascondere, o vergognarsi, della sua spiacevolezza.



“Per me il sesso durante le mestruazioni è un atto femminista, onestamente,” mi ha detto una ragazza. “Chiunque non voglia farlo, può andare subito a quel paese. Uno dei ricordi più vividi di un mio fidanzato di merda del liceo è un litigio che abbiamo avuto quando l’ho invitato a casa mia, lui mi ha chiesto se avevo le mestruazioni e quando io gli ho vergognosamente confessato che sì, le avevo, mi ha risposto, ‘Nah, no grazie.’ Ora che sono una donna adulta il sesso durante il ciclo mi piace, tranne per quel disastro che è il miscuglio tra sperma e sangue. Macchia qualunque cosa. Quindi pretendo che, quando ho il ciclo, si faccia uso di un profilattico, anche nell’ambito di una relazione duratura.”



Un’altra donna, Claire*—fan del sesso durante le mestruazioni, e della lubrificazione extra che ne viene—mi ha detto che una volta usciva con uno che si rifiutava di avere a che fare con la sua vagina sanguinante.

“Si rifiutava di fare sesso, o anche solo di toccarmi,” mi ha detto. “E questo era già di per sé abbastanza, ma non solo: si aspettava comunque che durante quella settimana lo soddisfacessi sessualmente, praticamente costringendomi a fargli pompini. Mi sembrava una punizione, come se fossi stata io a scegliere di passare il 25 percento del mio tempo a sanguinare dalla vagina. Il ciclo è già abbastanza brutto senza la pressione di dover stare dietro ai bisogni altrui.”

Claire mi ha detto che capisce le donne che non vogliono fare sesso in quei momenti con persone che non conoscono, perché diventa una situazione più intima e anche più incasinata, quindi richiede un certo livello di fiducia—”ma se hai una storia seria, perché mai non dovrebbe essere ok? A meno che sia la ragazza a non volerlo, non dovrebbe stare all’uomo opporsi.”

Ovviamente, questo atteggiamento—recentemente adottato come vero e proprio slogan dalle femministe—si scontra con un principio ancora più basilare: le persone dovrebbero sentirsi in diritto di opporsi a fare sesso per qualunque motivo, anche se per qualcuno questo motivo può essere stupido o passatista. La sessuologa Logan Levkoff commenta: “Non deve per forza piacere a tutti, ma se la risposta è di disgusto o orrore, allora quel partner fa schifo,” dice. Un’altra donna riecheggia la sua posizione: se un ragazzo è platealmente schifato dal sangue mestruale, che sia una storia occasionale o duratura, non merita il privilegio di fare sesso con te. “Se a un ragazzo fa schifo fare sesso durante le mestruazioni, per me è zero attraente. Dai, vi prego: siamo nel 2017.”

Sono d’accordo—gli uomini che hanno paura del sesso durante le mestruazioni non sono il massimo, e penso che anche nel caso di un primo appuntamento si possa parlarne se ci sono il giusto comfort e la giusta comprensione, anche se io personalmente potrei essere un po’ timida nell’affrontare il discorso. (Nota a parte: un collega una volta mi ha detto, così dal nulla: “Non mi sono mai davvero piaciute le ragazze col ciclo.” Ho preso un giorno di congedo.) Un ragazzo a cui ho chiesto, e che ha voluto che lo chiamassi Ron Dongman in questo articolo, mi ha detto di non aver mai fatto sesso con una ragazza mestruata di proposito, ma che non gli dispiacerebbe farlo, se lei volesse.

“Di solito se sono con una ragazza e lei mi dice che ha le mestruazioni, poi mi fa un pompino,” mi ha detto Dongman. “Nessuna mi ha mai detto di voler fare sesso, e non sarò io a intavolare il discorso perché non amo il sangue. Ma se fossi con una ragazza che vuole farlo, be’, lo farei.” Ha aggiunto che se a chiederglielo fosse una ragazza con cui esce per la prima volta, avrebbe qualche esitazione. “Penso che sia un po’ come fare sesso anale al primo appuntamento—se ti piace, lo faccio, ma magari non la prima volta che scopiamo?” Capisco il suo punto; il sesso anale e le mestruazioni sembrano cose più intime e più ‘una volta ogni tanto’, forse perché li consideriamo ancora tabù. Ma, come mi ha fatto notare un’amica, “Il sesso anale non è una cosa che succede al tuo corpo una volta al mese che tu lo voglia o meno, e ci vuole molta più preparazione per farlo.”

Le ragazze con cui ho parlato a cui non piace mi hanno tutte detto la stessa cosa: il problema è che non gli piace avere il ciclo. “Soffro di un fortissimo disordine disforico premestruale, mi vengono i crampi e mi riempio di gas, e poi ci sono tutte le difficoltà emotive,” mi ha detto una donna. “Quindi cerco di starmene reclusa, anche se mi sto vedendo con qualcuno.” Un’altra donna mi ha detto: “Di solito non mi sento particolarmente desiderabile, e poi sono ipersensibile, quindi non è proprio il caso.” Alcune mi hanno detto che gli uomini con cui sono state hanno cercato di metter loro pressione per dimostrare quanto erano progressisti (e arrapati), come se volessero fare ammenda per tutti quelli che invece si rifiutano. Anche questo non è un comportamento consigliabile.

Se volete cominciare a vivere bene il sesso durante le mestruazioni, la dottoressa Levkoff consiglia di approcciarlo con mente aperta, asciugamani scuri, e preservativi. E se non vi va di farlo, va bene anche così.

“Non stiamo parlando del fatto che sia o meno una buona idea—stiamo parlando di essere a proprio agio,” dice. “A volte non hai voglia di dover mettere asciugamani neri sul letto, a volte non ti va proprio. A volte però il sesso può essere un ottimo modo per alleviare i crampi mestruali. E ricordiamoci che comunque i preservativi sono il modo migliore per evitare le MST, e possono anche essere utili per evitare macchie difficili da togliere.”

Un amico, che mi ha detto di non avere nessun problema con il sesso durante le mestruazioni, non capisce la gerarchie dei fluidi corporei—e io la penso come lui. “È solo sangue, comunissimo sangue umano come ce l’hanno tutti,” dice. “Ci va bene scambiarci la saliva, il muco e lo sperma, ma il sangue no? È un insulto trattare il sangue come fosse vomito o urina. A meno che a uno piacciano, eh. Non giudico nessuno.”

Forse lo sposo.

*Il nome è stato cambiato.

