Un genio ha rallentato il suono di avvio di Windows 95 del 4000 %

Noi di Motherboard sosteniamo — anzi, crediamo fermamente — da tempo che qualsiasi suono sia più bello se rallentato tantissimo. A riprova di ciò, siamo lieti di presentarvi l’iconico e nostalgico suono di avvio di Windows 95, rallentato del 4000 percento e trasformato in tre minuti e 54 secondi di un rumore che sembra uno di quei ruscelli pigri e super zen che ti fanno andare in trance. Da ora in poi, farò meditazione ascoltando solo questa cosa.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.