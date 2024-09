Il supercut che svela la passione di Kubrick per il rosso

Stanley Kubrick è ormai universalmente riconosciuto come pietra miliare del cinema; è il soggetto di vari corsi universitari, e ci sono interi volumi che parlano dei suoi processi creativi e degli elementi ricorrenti della sua poetica. Abbiamo visto il supercut sulla sua più celebre tecnica cinematografica, la prospettiva ad un punto, ma in questo caso ad attirare l’attenzione di Rishi Kaneria è stato il suo uso del colore rosso.

Kaneria riporta momenti cruciali di 2001: Odissea nello Spazio, Shining, Arancia Meccanica e altri, non solo per ricordarci i motivi per cui tutti noi amiamo Kubrick, ma per mostrare quanto spesso il regista si affidi al colore rosso per i momenti drammatici di terrore, isolamento o individualismo.

Godetevi Red e visitate la pagina Vimeo di Kaneria per altre interessanti creazioni di questo maestro del supercut.