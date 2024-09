I suprematisti bianchi hanno lanciato una petizione per ritirare ‘Far Cry 5’

L’America profonda non ama le prese in giro. Dall’elezione di Donald Trump una parte piuttosto rurale della popolazione americana ha avuto la rivincita su un pianeta popolato di hipster che giocano a mölkky la domenica. Da qualche giorno è uscito il trailer di Far Cry 5 — sviluppato e prodotto da Ubisoft Montréal — e ha sollevato le voci dei suprematisti bianchi americani che si sentono presi in giro e che vengono definiti come i cattivi di un paese “che invece proteggono”.

Far Cry 5 è stato recentemente svelato con una serie di video che anticipano l’universo del gioco: il Montana, uno stato rurale degli USA.

