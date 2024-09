[NSFW] Le stravaganti illustrazioni erotiche di Pingo Lin

Questo articolo è adatto a un pubblico adulto.

Durante il giorno, l’artista di Taiwan Pigo Lin lavora come designer di orologi. Nel tempo libero, ama concentrarsi su un altro tipo di creatività relativamente tradizionale — le illustrazioni erotiche. Con un master in belle arti all’Università Normale di Taiwan, Lin crea una grande varietà di illustrazioni colorate e soft che ricordano dei manga. L’artista, che posta regolarmente sul suo profilo Instagram, impreziosisce i suoi lavori con una bella dose di surrealismo pop in uno stile che mescola l’anime e il guro, l’arte sanguinolenta della ribellione giapponese.

In Private Jet, un’astronauta espelle dei getti di liquido dal seno e dalla vagina mentre galleggia nello spazio. Lin gioca anche con il franchise dei Pokémon, disegnando un Pikachu dal volto umano mentre spunta fuori dai pantaloni di un giovane Ash.

Pikachu Ball

Lo stesso humor a tinte erotiche di Handjob, in cui un’enorme mano femminile tira su una leva che rappresenta il pene di un uomo nudo sdraiato sul letto. E nell’illustrazione dal titolo Shake yout hands, be a friendly gesture, due uomini sorridenti e senza pantaloni stanno uno di fronte all’altro con le mani dietro la schiena e un braccio lunghissimo che fuoriesce dal punto del corpo in cui di solito si trovano i genitali.

“L’erotismo è un tema interessante per me,” ha detto Lin a The Creators Project, dicendo che ha iniziato a trattare questi temi nel 2015. Si è ispirato ai fumetti giapponesi, in particolare al lavoro di maestri dell’erotismo Toshio Saeki e Suemiro Maruo.

Private Jet

“Mi piacciono le donne,” dice Lin, che scrive anche “mi piace il sesso” sul suo sito. “Uso i miei occhi erotici per vedere la mia vita. Uso i miei lavori per mostrare il mio desiderio che, di fatto, è puro e semplice.”

“Secondo me il sesso offre molte possibilità,” aggiunge. “Io sono bisessuale; l’amore degli uomini per me è altrettanto interessante.”

Handjob

Lin ama tutto ciò che riguarda il sesso, e il suo lavoro non riguarda soltanto l’autonomia sessuale e la liberazione, anzi: è trattato in tutta la sua complessità. Inoltre, le illustrazioni gli permettono di esplorare le sue fantasie sessuali.

“Ammetto che questi lavori corrispondono ai miei desideri,” scrive. “Infatti, certe cose vorrei farle davvero.”

Shake your hands, be a friendly gesture

Per realizzare le illustrazioni, Lin crea delle bozze in Adobe Photoshop. Dopo averle messe a posto, usa diversi tipi di inchiostri sulla carta Saunders per acquerelli. Sia i curatori che gli utenti di instagram si accorgono subito della qualità del lavoro.

Anche se la sua carriera è ancora agli inizi, Lin ha esposto i suoi lavori in diverse occasioni, inclusa la mostra pop-up EROTICAAA al The Lure, curata da Vanessa Xu della Cotton Candy Machine di Brooklyn. Lin non ci ha voluto dire se sta raccogliendo le illustrazioni in un libro, ma sta vendendo delle stampe originali sul suo sito.

Eye Mask

Crystal Ball

Share is one of my virtues

Andate qui per vedere altri lavori di Pigo Lin.