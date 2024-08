Il T-Rex non era affatto come ce lo siamo sempre immaginato

Fissati di Jurassic Park, smettete di leggere prima che sia troppo tardi: può darsi che il Tyrannosaurus Rex—il dinosauro più spaventoso e iconico di tutti—non fosse affatto come ce lo siamo sempre immaginati.

Un gruppo di ricercatori del museo e istituto di ricerca olandese Naturalis ha scoperto che durante il tardo Cretaceo (circa 68 milioni di anni fa) il T-Rex passeggiava sulla Terra a meno di 5 chilometri all’ora. Per intenderci, è più o meno il passo di un essere umano che cammina a velocità moderata.

“Camminare a 4,6 chilometri all’ora non è lentezza in senso assoluto—è normale per un animale,” spiega Pasha van Bijlert, lo specialista che ha fatto la scoperta. I bipedi come gli struzzi e gli esseri umani preferiscono tenere un passo tra i 4 e i 5 chilometri orari e lo stesso vale per animali a quattro zampe come cavalli e gazzelle.

“Ma quando una gazzella si trova un ghepardo alle calcagna, può accelerare facilmente fino a raggiungere una velocità di 90 chilometri orari,” dice van Bijlert. “La velocità a cui un animale cammina è legata alla sua pigrizia. Perché correre, se non è strettamente necessario?” Lo studioso non ha ancora tentato di calcolare la velocità massima del T-Rex, ma un altro studio suggerisce che possa attestarsi tra i 20 e i 29 chilometri orari, che è comunque piuttosto lenta.

Le ossa di Trix vengono asseblate. Foto di Hanneke Jacobs

Van Bijlert, 27 anni, ha iniziato la sua vita adulta come studente di medicina. Un giorno, mentre si annoiava a lezione, ha letto un articolo sugli scavi dei resti di uno scheletro di T-Rex di nome Trix, che è ora al museo Naturalis a Leiden, in Olanda. Ispirato dai paleontologi coinvolti nel progetto, ha capito di dover seguire la sua passione, così ha abbandonato medicina e si è iscritto a un corso per studiare la scienza dei movimenti umani.

Ma van Bijlert non si è mai dimenticato di Trix. Verso la fine dei suoi studi, i professori gli hanno consigliato di approfondire come applicare ciò che aveva studiato sulle capacità umane per comprendere meglio il suo animale preistorico preferito. Van Bijlert ha poi imparato da autodidatta come costruire modelli 3D per simulare la camminata di Trix quando era ancora viva. Nel 2018, ha iniziato a collaborare con il Naturalis per la sua tesi triennale e da allora lavora per loro come specialista 3D e anatomista.

“La fisica insegna che le cose hanno una frequenza di risonanza—una volta che trovi il giusto ritmo, il movimento è massimo e lo sforzo minimo,” dice, mentre fa rimbalzare un piccolo peso attaccato all’estremità di un elastico. “Quando lascio andare questo peso, rimbalza su e giù. È la sua frequenza naturale. Per prendere un altro ritmo, troppo veloce o troppo lento, devo aggiungere uno sforzo maggiore.”

Similmente, quando un T-Rex camminava, la sua coda si muoveva su e giù, collegata ai legamenti. “Presupponendo che il ritmo dei suoi passi fosse equivalente alla sua frequenza naturale, possiamo creare un modello fisico e ricostruire la sua velocità di camminata in base ai movimenti della coda,” spiega van Bijlert.

In un certo senso, la scoperta del ricercatore normalizza l’idea che il T-Rex sia stato solo uno dei tanti animali mastodontici che passeggiavano un tempo sulla Terra. “In film come Jurassic Park—di cui sono grande fan—il dinosauro era ritratto come un mostro, che in realtà non era,” dice van Bijlert. “Se guardi oltre la mitologia, noterai che questa bestia incredibile era un animale che esisteva in relazione a un suo ecosistema. Ecco perché mi piace moltissimo ciò che faccio.”

Per esempio, il team sta lavorando a un’animazione scientificamente accurata di un T-Rex che cammina verso lo spettatore. “Nell’animazione, il dinosauro non somiglia al mostro che conosciamo da Jurassic Park,” spiega van Bijlert. “Alcuni biologi a cui l’ho mostrato mi hanno detto che lo trovano quasi grazioso. E lì ho pensato, ‘missione compiuta.’”

Il teschio di un Triceratopo. Foto di Servaas Neijens.

Stando a van Bijlert, la comunità di paleontologi è divisa in due. Una metà è fatta di paleontologi tradizionali che non vorrebbero fare altro che scavare ossa e misurarle per inserire le loro scoperte nel grande albero dell’evoluzione; l’altra metà, invece, è fatta di ricercatori che sono più incuriositi dal comprendere come i dinosauri si muovessero, si comportassero e si relazionassero al loro ecosistema.

Ogni volta che qualcuno gli chiede quale sia lo scopo di studiare i dinosauri oggi, van Bijlert risponde che queste creature sono spesso un elemento importante per incoraggiare i bambini a farsi domande sul mondo naturale in generale. “Penso che le persone sottovalutino come i dinosauri alimentino la conversazione sulla scienza in senso ampio,” dice. “Alla fine, i bambini diventano tutti paleontologi, ma possono diventare altri tipi di scienziati. Tutto grazie a un dinosauro.”

Inoltre, comprendere come si muovesse uno dei bipedi più grossi della storia può aiutarci a risolvere alcuni problemi della robotica moderna. “Quando un essere umano cammina, non cade in avanti tanto spesso e non usa molta energia,” dice va Bijlert. “I robot, invece, richiedono moltissima energia per restare stabili mentre camminano, perché non hanno legamenti elastici che immagazzinano energia.” Il problema esiste già per i robot di taglia piccola e sarebbe solo amplificato se costruissimo macchine più grandi.

“Questa è una delle idee più stravaganti che ho,” dice van Bijlert. “Penso che sarò presto capace di dimostrare che i corpi dei dinosauri facilitavano i movimenti in modi ancora più intelligenti di come facciano i corpi umani.”