Milano è meravigliosa perché fra un po’ si mangeranno tacos ovunque

Difficilmente sentirete un milanese che si lamenta della metro troppo affollata, ma una cosa di cui sicuramente lo sentirete lamentarsi è la mancanza di cose apparentemente effimere, tipo i veri tacos messicani. Il meneghino che viaggia, o che guarda molte serie tv americane, desidera ardentemente ubriacarsi bevendo cocktail al mezcal e mangiare tacos buoni a un buon prezzo. Ma parliamoci chiaro: nella città di Beppe Sala puoi sì ingurgitare dim sum – o semplicemente ravioli cinesi– ad ogni angolo di strada, ma per i tacos devi ancora farti un po’ di “sbatta”.

Non fraintendetemi subito, che sul cibo siete tutti un po’ agguerriti: esistono posti che fanno tacos buoni a Milano, come l’elegante Bèsame Mucho – che ha aperto anche la sua parte dedicata ai tacos da pochi giorni – e lo street Santo Taco -, ma rimangono episodi isolati che non fanno sperare in una vera e propria tendenza.

Il Neon del Santo Colima, antenato del Chihuahua e animale guida del locale. Foto dell’autrice

Un segnale che invece ci fa ben sperare – in questo senso – è senza dubbio Chihuahua Tacos (via Col di Lana 1), che non ha nessun nobile intento, se non quello di servire tacos, farli pagare il giusto, il tutto accompagnato da buon bere. Quando dico buon bere intendo vini naturali, birre artigianali e cocktail a base di mezcal che vi fanno sentire ancora in vacanza (ammesso che abbiate avuto i soldi per farle).

Tacos al Pastor (Maiale, cipolla, ananas e coriandolo). Foto dell’autrice

In carta c’è il famoso Taco al Pastor (3,5 euro), il taco nato dall’unione delle tradizioni libanesi e gli ingredienti messicani, che per il momento rimane il miglior assaggio fatto quando sono andata a provare il locale. Ci sono anche delle scenografiche Tostada (il tacos fritto e croccante) con polpo e avocado (6 euro) e i tacos nati dalla commistione messicana-californiana, come il Taco con Pescado fritto (4 euro), che in pratica è un pezzettone di merluzzo fritto con cavolo bianco, mayo chile morita, pico de fruta e coriandolo. Non mancano in menu Quesadilla, piatti vegetariani e dolci ispirati ai sapori messicani.

Taco con Pescado. Foto dell’autrice

L’idea dietro il locale è di Alessandro Longhin che, dopo aver fatto ubriacare tutti con locali come Botanical e Champagne Socialist, ha deciso di investire in un posto divertente e anche con dei prezzi più competitivi. Il fatto che ci sia lui dietro questo nuovo locale, mi fa ben sperare che di taquerie sotto il nome del Chihuahua saranno molte altre, e in altre zone di Milano. Per questo la tendenza tacos mi pare sempre più vicina e tangibile.

Tostada de Pulpo (Tortilla nera, polpo, cavolo viola, pico de fruta, avocado, mayo chile morita). Foto dell’autrice

Elote Unicorn. Pannocchia di mais con queso fresco colorato naturalmente, paprika, crème fraîche.

Quando gli chiedo perché i tacos mi risponde: “Perché a Milano manca l’ondata tacos e perché ho origini messicane”. In cucina un cuoco italiano e uno messicano, e in più le tortillas artigianali de La Morenita, azienda messicana ubicata in Umbria, utilizzate anche da chef messicani che lavorano o si trovano in Italia. “Più un là, se dovessimo espanderci, sarebbe bello fare un nostro laboratorio per tortillas artigianali, chissà”.

Tacos Suadero. Brisket di manzo, crema di avocado e coriandolo

Alessandro aggiunge sui suoi intenti imprenditoriali un semplice: “Volevo fosse un locale dove stare bene e divertirsi”. Abbandonati i progetti precedenti, compreso il buonissimo Forno Collettivo – che purtroppo ha chiuso per problemi con l’edificio che l’ospitava prima di agosto -, Alessandro ha puntato dritto su una delle zone più di passaggio di Milano: Piazza XIV Maggio.

L’offerta dei vini naturali ovviamente colpisce, in riferimento ai tacos almeno, ma se volete bere qualcosa di MOLTO messicano prendete pure la Michelada, un drink a base di birra, succo di pomodoro, paprika sul bordo, che pare sia una bomba per l’hangover.

E visto che il locale sarà aperto anche a pranzo – con formule molto interessanti sugli 11 euro – sono sicura che con molti di voi ci vedremo lì, con una Michelada in mano, sperando che il malessere vada via a suon di tacos.

