Un hairstylist recensisce senza pietà alcuni tagli di capelli da quarantena

Dicono che a quarantena finita non saremo più quelli di prima. Dicono che onoreremo come mai la libertà e comprenderemo davvero il valore delle serate passate a guardare tramonti dorati con le persone che amiamo. In pratica, finita la quarantena, le nostre vite saranno come le pubblicità degli amari.

In realtà, l’unica cosa certa è che usciremo da qui con dei capelli di merda. Perché se c’è una cosa che la quarantena ci spinge a fare—oltre al pane e agli addominali guardando video su YouTube—è cedere alla tentazione di tagliarci i capelli da soli.

Ho chiesto a un po’ di persone su Instagram di mandarmi foto dei loro tagli da quarantena migliori, e li ho fatti giudicare dall’hairstylist Miguel Alaiz.

PABLO, 26 ANNI

VICE: Ciao Pablo. Perché ti sei tagliato i capelli da solo?

Pablo: È in onore della mia infanzia, del giorno in cui ci hanno rubato la Coppa del Mondo. L’ho chiamato “Total 90”: il taglio si ispira chiaramente a Ronaldo Nazario ai Mondiali del 2002.

Che strumenti hai usato?

Un rasoio elettrico, ma era rotto. Mi sono fatto un po’ male.

Cosa hanno detto le persone con cui sei in isolamento?

Hanno riso e basta. Mio padre ha detto che sono orribile. L’ha detto anche mia mamma, ma lei rideva.

Ti sei pentito?

No.

VERDETTO DELL’ESPERTO: “È che è diverso, unico. Si ispira a qualcosa di concreto, e questo stile un po’ anni Duemila un po’ gipsy è interessante. Non è neanche fatto male tecnicamente parlando, però sta tutto in come lo porti e come si sposa con la tua personalità.”

MARÍA, 19 ANNI

VICE: Ehi Maria! Cosa hai fatto ai tuoi capelli?

María: Dieci giorni fa mi ero stancata di vedermi mora. Questo, unito a un momento un po’ giù, mi ha spinta a supplicare mia madre di decolorarmi i capelli. Dopo tre giorni di strazio, l’ho convinta.

Che strumenti hai usato?

Uno schiarente a 30 volumi, della pellicola per impacchettare i capelli, una ciotola di plastica, un pennello e una tinta biondo chiaro di L’Oreal.

Ti sei pentita?

No. Penso sia la decisione migliore che ho preso nel 2020. Fosse anche solo per le risate dei miei amici, è valsa lo sforzo.

Cosa dicono loro?

“María, sembri un pollo.”

VERDETTO DELL’ESPERTO: “I capelli decolorati e le teste rasate sono le star indiscusse dei disastri da quarantena, anche se in questo caso il risultato non è affatto male. Le donano, forse perché stanno bene con il suo incarnato e il taglio—hanno stile. Il colore non è fatto proprio benissimo però, non è uniforme, ma non è neanche la cosa peggiore del mondo. Decolorare a casa è scherzare col fuoco: potresti friggerti senza scampo i boccoli.”

MARÍA, 27 ANNI

VICE: Come stai María? Ti sei rasata un pezzo di testa, vedo.

María: Sì. Da un lato sembro una comune giovane donna benestante, dall’altra una sovversiva. Credo rifletta bene la dualità ed instabilità emotiva di questi ultimi periodi. In realtà volevo provarlo da un po’ e l’isolamento mi è sembrato l’occasione perfetta. Tanto non dovevo vedere nessuno.

Avevi il rasoio già in casa?

No, lo abbiamo chiesto al vicino. All’inizio la mia coinquilina doveva tagliarli prima con le forbici e poi rifinire col rasoio, ma dopo il taglio ci siamo accorte che il rasoio era rotto. Così sono rimasta un po’ a metà, diciamo.

Tua mamma lo sa?

Sì. La mia coinquilina, artista dell’opera, dice che sto da dio, ma quando la mia famiglia mi ha vista in chiamata video sono stati meno carini e hanno detto che sembrava che un ratto mi avesse masticato i capelli.

Sei stata ispirata da qualcosa o qualcuno?

Durante l’isolamento, ho attraversato una spirale di emozioni che mi hanno portato a comprendere profondamente Britney Spears nel 2007, quindi direi che questo è un omaggio a lei.

VERDETTO DELL’ESPERTO: “Non c’è niente da fare, i capelli sono stati mozzati con le forbici e per una parte importante—è praticamente mezza testa, e i bordi non sono stati curati. La quarantena finirà e i capelli non crescono così in fretta. L’unica cosa positiva che posso dire è che se è davvero un omaggio a Britney Spears allora è una cosa grandiosa, nonostante sia un crimine per i capelli in sé.”

BORJA, 38 ANNI

VICE: Sei cascato in un pentolone di candeggina, Borja. Come è successo?

Borja: Mentre gli altri facevano razzia di carta igienica, io compravo polvere schiarente. Avevo il sospetto che avrei lavorato da casa per un po’, ed era una cosa che volevo fare da sempre ma non avevo mai avuto il coraggio di andare fino in fondo.

Qual è stato il processo?

Ho chiesto consiglio a qualche amica e ho comprato dello schiarente con pigmenti blu e ossigeno a 40 volumi. Ho guardato tre o quattro video su YouTube diverse volte e ho spulciato un po’ di forum, perché se sbagli rischi di distruggerti i capelli e il cuoio capelluto. Ho fatto la miscela in una tazza, l’ho tirata su con un coltellino di plastica e l’ho spalmata sui capelli indossando dei guanti per le pulizie.

Cosa hanno detto le persone del cambio di look?

Il mio ragazzo, cioè la persona che deve guardarmi in faccia tutti i giorni, non era favorevole, ma poi è rimasto piacevolmente sorpreso. Dice che sto benissimo. Anche ai miei amici sono piaciuti. Oppure nessuno ha il coraggio di dirmi che sto una merda. Ho notato un paio di silenzi imbarazzati nelle chiamate di lavoro.

VERDETTO DELL’ESPERTO: “Come per l’altro esempio di capelli decolorati, ripeto che non è una cosa da fare a casa. Qui si nota la tonalità giallo banana e non sono uniformi. Magari era l’obiettivo, ma non si sposano bene con la barba.”

LARA, 28 ANNI

VICE: Ciao Lara. Sembri una sirena. Come definiresti il tuo nuovo look?

Lara: Si chiama “Fenicottero tra piccioni”, perché il mio balcone al momento è invaso dai piccioni.

Hai fatto la tinta da sola?

Mi ha aiutata la mia ragazza. È stato abbastanza facile, ma abbiamo lasciato la tinta un po’ troppo e i miei capelli dopo erano un po’ tipo scopa di saggina. Abbiamo imparato la lezione.

A lei sono piaciuti?

La mia ragazza aveva paura che finissi per somigliare ad Avril Lavigne nella sua fase emo. Alla fine invece le sono piaciuti un sacco. Anche alla mia famiglia, nonna compresa.

Cosa dirà il tuo parrucchiere?

Non glielo dirò e non se ne accorgerà perché nel frattempo il colore si sarà sbiadito del tutto. Però so che si arrabbierebbe.

VERDETTO DELL’ESPERTO: “In questo caso vediamo una ragazza che probabilmente aveva già i capelli decolorati, ha fatto la tinta rosa e direi che l’ha fatta con cura e precisione. Non è un colore incredibile, ma le sta bene ed è ben applicato.”

NATALIA, 30 ANNI

VICE: Natalia, ti sei fatta un taglio skinhead, da ciò che vedo.

Natalia: Penso sia più Mohicano che skinhead, ma sì.

Reazioni positive?

Il mio ex ha detto che è sexy, ma mi sa che è più lui che è fuori di testa che io carina. L’ho fatto con un rasoio elettrico e un po’ di nastro adesivo per segnare la riga dietro.

Sei contenta del risultato?

È divertente, non me ne pento. So che non durerà a lungo e posso rasarmi del tutto o proseguire con l’esperimento una settimana in più.

VERDETTO DELL’ESPERTO: “Magari l’idea era buona, ma non è ben eseguita. I lati non hanno una forma e non stanno bene con il resto del taglio. È un po’ un disastro da quarantena, diciamolo.”