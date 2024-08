Tarantino ha fatto una playlist clamorosa con la musica dei suoi film

Ci sono un sacco di motivi per cui Quentin Tarantino è considerato un regista leggendario. Alcuni guardano i suoi film per i personaggi e i dialoghi sopra le righe. Qualcuno per la violenza gratuita (ma fatta con gusto). Alcuni li guardano per identificare le citazioni dei classici di culto del cinema di una volta. Altri addirittura per feticismo. Ma tra gli aspetti più amati e iconici dei suoi film c’è l’impeccabile gusto in fatto di musica. Che si tratti di selezioni tratte da vecchi dischi polverosi o, più di recente, di composizioni originali splendidamente arrangiate, Tarantino si è dimostrato un maestro nell’evocare un’atmosfera ed enfatizzare l’energia dei personaggi con imprevedibili brani funk, jazz, soul e folk presi dagli annali della storia.

Questa settimana, Tarantino si è fatto passare le chiavi della playlist “Film & TV Favorites” di Spotify e ha messo insieme quasi quattro ore delle sue canzoni preferite tra quelle apparse nei suoi film. Ci sono alcune scelte ovvie—come la versione di Nancy Sinatra di “Bang Bang”, l’inconfondibile inizio di Kill Bill Vol. 1—ma, con oltre 60 pezzi, c’è anche spazio per addentrarsi in profondità. Anche se il contesto filmico delle tracce non dovesse essere familiare, è comunque un ascolto avvincente già così.

Insieme alla sua storica coordinatrice musicale Mary Ramos, Tarantino ha realizzato alcuni dei momenti più memorabili della storia del cinema negli ultimi decenni: canzoni rock che fanno da colonna sonora a inaspettate scene di ballo e hit grunge sparate a mille mentre un personaggio fuma un bong fatto con una bottiglia di miele a forma di orso. Ora che è nelle sale il nuovo film C’era una volta a… Hollywood—la cui storia ha anche lei degli importanti collegamenti musicali—è cosa buona e giusta ripercorrere questo lato del suo lavoro.

In aggiunta alla playlist, anche la colonna sonora di C’era una volta a… Hollywood si trova in streaming su Spotify, affiancata da un podcast di approfondimento in cui Tarantino spiega le scelte musicali fatte per il film traccia per traccia. Se non hai ancora visto il film, puoi ascoltare la playlist qua sopra e immaginare che avventura musicale sarà.



