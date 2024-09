Tecno, turbo-folk e bombardamenti NATO: il decennio in cui la Serbia è cambiata per sempre

Il fotografo Srđan Veljović ha passato gli ultimi 25 anni a documentare i cambiamenti sociali avvenuti in Serbia. Che fosse per immortalare le estati dei giovani di Belgrado, le commemorazioni del massacro di Srebrenica o l’apice del gruppo rap Sunshine, Srđan era lì, e con lui c’era la sua macchina fotografica.

La sua ultima mostra, 1990s, riprende le foto scattate negli anni di Slobodan Milošević, dalla sua salita al potere nel 1987 alla grande sconfitta nel 2000. Ho incontrato Srđan prima dell’inaugurazione alla ARTGET Gallery di Belgrado, per parlare delle foto che secondo lui rappresentano al meglio quel periodo.

VICE: Le foto in bianco e nero risalgono alla fine degli anni Ottanta. Dove le hai scattate e perché pensi possano aiutare a capire la Serbia degli anni Novanta?

Srđan Veljović: Le ho scattate durante il mio periodo di leva, dall’87 all’88. Ero di stanza sulla costa adriatica, nell’attuale Croazia. A prima vista potrebbero non sembrare foto degli anni Novanta, ma esprimono perfettamente l’atmosfera prima della guerra. Ti fanno vedere da dove siamo sprofondati, mostrano cosa è andato perduto per sempre. Penso in particolare alla foto coi due soldati, due miei amici a cui avevo chiesto di baciarsi di fronte alla macchinetta, per divertimento. Era tutto estremamente innocente.

Vita nell’esercito, 1988. Tutte le foto di Srđan Veljović

Cosa provi oggi quando le guardi?

Quando le ho scattate non pensavo a cosa avrebbero significato un giorno, perché allora non ce l’avevano nemmeno quel significato. Nella mia mostra ci sono due prospettive sulla vita nell’esercito—il periodo prima della guerra, quello del 1987-88, e quello dei bombardamenti NATO del 1999. C’è anche una terza parte, quella delle foto che fanno vedere la vita sociale e politica compresa tra quegli anni.

Puoi parlarmene?

Le mie foto ritraggono le serate al club tecno-rave Industrija, a Belgrado, le feste turbo-folk in barca e i balli folkloristici al parco Kalemegdan—che erano tutti modi in cui la gente cercava di sopravvivere alla situazione. Ma è simbolico, perché in fondo non si poteva propriamente sopravvivere, per colpa della guerra.

Vita nell’esercito, 1988.

Ti ricordi cosa hai fatto per la fine dei bombardamenti?

Ero con l’esercito poco fuori Belgrado. Nelle foto si avverte il cambiamento: quelle dell’87-88 sono più pure. Non c’è percezione del pericolo, e sono a modo loro romantiche. Quelle del 1999 sono molto più cupe, si vede che sono passati gli anni e che non sono stati anni facili.

Quando abbiamo sentito che avevano sospeso i bombardamenti abbiamo improvvisato una festa in un baraccio. Durante quella festa ho scattato la foto dei soldati che fanno il trenino. Quella del bacio del 1988 era stata inscenata, ma in quell’occasione è stata una cosa spontanea. Era cambiato tutto.

Dopo i bombardamenti NATO del 1999.

Vita nell’esercito, 1988.

Il Club Industrija negli anni Novanta.

Belgrado, settembre 1997.

Vita nell’esercito, 1988.

Belgrado negli anni Novanta.

Durante i bombardamenti NATO del 1999.

Durante i bombardamenti NATO del 1999.

Durante i bombardamenti NATO del 1999.