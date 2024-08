Tedua sarà l’headliner della serata Noisey al Goa Boa Festival

Era il 7 luglio 2017 quando siamo stati per la prima volta al Goa Boa, il festival che fa risuonare il porto antico di Genova ogni luglio, a proiettare per la prima volta il secondo episodio della nostra serie La Nuova Scuola con Tedua e Genova come protagonisti. Oggi Noisey e Goa Boa sono orgogliosi di annunciare che per l’edizione di quest’anno hanno unito le forze per una serata molto speciale, quella del 22 luglio 2018, la Noisey Night.

Inutile dire che sarà un festone. Per ora vi possiamo soltanto rivelare che l’artista principale della serata sarà Tedua, che giocherà in casa e sarà bello carico a metà del tour estivo per promuovere il nuovo album Mowgli. Ma gli annunci sono appena iniziati, e se conoscete Noisey e Goa Boa sapete già di potervi aspettare una line up davvero speciale e diverse altre sorprese.

Il Goa Boa si svolgerà dal 20 al 22 luglio, con due serate pre- e post-festival il 13 e il 25. Gli headliner delle altre serate saranno Negrita, Motta, Caparezza e Coez. Per maggiori informazioni e per acquistare le prevendite visita il sito goaboa.it, e continua a seguirci per le prossime novità sulla line up e le iniziative di Noisey durante il festival.

