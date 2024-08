Queste teenager inglesi spiegano perché tu non sei meglio di loro

È scritto a chiare lettere sul Grande Libro della Cultura Occidentale fin da metà Novecento: le fan adolescenti dei musicisti sono terribili. Sono isteriche, diagnosticate malate mentali—sintomi: passione, sincerità, un senso di gioia che la vita non ha ancora lentamente succhiato via—da psicologi e tabloid; poco intelligenti—visto che le emozioni escludono automaticamente la conoscenza di fatti e nozioni; e, in ultima istanza, sceme. Che si tratti di pop, rock o qualunque altro genere, lo stereotipo di come le ragazze si comportano quando esprimono il loro apprezzamento e la loro dedizione verso la musica e i musicisti è solido e non dà segno di voler cambiare.

Ma a qualcuno è mai venuto in mente di chiedere alle teenager che cosa ne pensano degli altri fan? Appassionati più maturi, fan maschi che sono percepiti come più autorevoli, o i fan che sono allo stesso tempo maschi e adulti, il fan ideale, quello critico, che legge Pitchfork e colleziona dischi. Ma qualcuno ha mai passato un po’ di tempo con un gruppo di fangirl e pensato… ma non sono un po’ noiosi gli altri fan? Perché non risparmiano la paghetta per settimane in modo da potersi permettere un meet and greet? Come facciamo a essere sicure che siano così esperti di musica? Che cosa fanno davvero per la causa? Chi sono?

Sono stata a parlare con alcune ragazze fuori dal concerto dell’ex-1D Niall Horan a Shepherd’s Bush e loro si sono dimostrate molto disponibili a tracciare il profilo di fan maschi e più vecchi, nonché a dispensare consigli su come essere una fan più entusiasta, più presente e più esperta. La parola alle fangirl:

GLI ALTRI FAN NON SONO QUA FUORI A COMPRARE MERCH

Lily: Le ragazze comprano molta più roba, è una cosa più femminile. Vogliamo mostrare di avere un interesse in comune—quando vedi una ragazza con la t-shirt della tua band preferita fai “uuuh, anche a lei piacciono”. Essere fan fa parte di me, e voglio mostrarlo anche all’esterno. Molti ragazzi si trovano in imbarazzo a identificarsi con una fandom quindi non vogliono indossare nulla che non sia super figo, specialmente se piace anche alle ragazze. Probabilmente si sentono tagliati fuori, poverini. Dovrebbero provare meno imbarazzo. È bello avere cose in comune. Non c’è nulla di male a mostrare con orgoglio le proprie passioni. Se vi piace qualcuno e volete il merch, io dico: compratevelo, ragazzi.

GLI ALTRI FAN NON SANNO LE PAROLE

Lily: Le femmine sanno sempre i testi. Se ti guardi attorno a un concerto vedrai tutti i ragazzi e gli uomini che stanno lì, a muovere un po’ la testa. Che noia. Se non sai le parole qualcuno ti giudicherà, è semplice. C’è una canzone che suonerà stasera che è uscita soltanto ieri, ma se non sai le parole fai una figuraccia, no? Ma le ragazze le sapranno. Se mi piace un cantante ascolto la sua musica il più possibile e le parole mi entrano in testa. Non importa se voi ragazzi conoscete il testo o no, non vi preoccupate, potete venire lo stesso.

GLI ALTRI FAN NON NE SANNO COSÌ TANTO

Preana, 19 e Lea, 17

Preena: Le femmine sono più fanatiche. Vogliamo sapere tutto e finiamo per saperne molto di più dei ragazzi e dei fan più grandi. Non saremmo qua in coda se non avessimo studiato ogni aspetto.

Noisey: Notate questa differenza quando parlate di musica con i ragazzi?

Bleah, non parlo di musica con i ragazzi.

Lea: Riesco sempre a restare al passo con i ragazzi o a conoscere meglio di loro la musica.

Preena: I fan più grandi non sono cresciuti con i social media quindi non credo potranno mai saperne tanto quanto noi. Noi seguiamo la carriera degli artisti completamente tramite Twitter e Instagram. Non so nemmeno come facciano a scoprire nuova musica. Forse tramite i loro figli o altri vecchi?

GLI ALTRI FAN NON VANNO AI MEET AND GREET

Lily: I maschi e le persone più vecchie non vengono mai ai meet and greet. Io sono una grande fan di Shawn Mendes, e ai suoi si vede al massimo un maschio su 500 persone. È una cosa più femminile ma ha anche a che vedere con i soldi. È uno stereotipo ma penso che i maschi siano tutti tirchi. Probabilmente pensano: “Li vedrò sul palco con i miei occhi, non ho bisogno di pagare per incontrarli e capire come sono fatti, potrei spendere tutti quei soldi in…” [alza le spalle] qualunque cosa sia che li fa spendere soldi, non lo so. In questo campo, non penso che i ragazzi si sforzino neanche lontanamente quanto noi ragazze per conoscere una persona. Anche se non hanno soldi, troverai sempre le ragazze ad aspettare fuori da un concerto per poter parlare con i propri idoli. Se i ragazzi vogliono fare uno sforzo e unirsi a noi sono i benvenuti, nessuno li giudicherà.

GLI ALTRI FAN NON SI SANNO COMPORTARE AI CONCERTI

Rach, 17, Sian, 19

Rach: Ai concerti più pesanti sono specialmente arroganti. Non so se posso usare certe parole, ma sono dei veri, ahem, quelli. Naturalmente non sono tutti così, non voglio generalizzare.



Sian: Ho preso una gomitata in faccia da un tipo di due metri una volta.

Rach: Alcuni mi hanno anche palpato. Preferirei non essere toccata quando non mi posso muovere perché siamo stretti come sardine, grazie. Succede a ogni concerto in posti grandi, tipo Alexandra Palace. A Londra soprattutto.

Sian: Le ragazze si concentrano troppo sul concerto per fare cose del genere. E poi non sono pervertite. Può capitare che mollino qualche spintone per arrivare davanti, ma perlomeno non sono viscide, capisci cosa intendo?

GLI ALTRI FAN NON VANNO AI FESTIVAL PER SOSTENERE GLI ARTISTI

Sian: Sono stata al Summertime Ball e pagato l’ira di Dio soltanto per vedere Niall cantare due canzoni.

Rach: Io sono andata a Reading per vedere Halsey e i Neck Deep, ma praticamente sono andata per vedere soltanto lei, quindi ho pagato 73 sterline per due artisti.

Sian: I ragazzi non vanno nemmeno a tanti concerti a dir la verità.

Rach: I ragazzi vanno ai concerti soltanto per farsi di keta. Va bene, buon divertimento.

Sian: È vero, per loro la musica è solo una scusa per spaccarsi. Gli ubriachi rompipalle capitano anche ai concerti, ma ai festival sono ovunque. Se chiedo a un ragazzo appassionato di musica chi ha visto a un festival mi risponde che non si ricorda. È una questione di status andare a Reading e a cose del genere. Ma ti sembra figo?

Rach: “Ero troppo fatto, non mi ricordo”.

GLI ALTRI FAN NON SI EMOZIONANO TANTO

Alysha: Non capiscono molto il lato emotivo della cosa. Forse è per come veniamo educate, ma noi ragazze ci emozioniamo di più. I ragazzi sembrano avere un approccio più freddo alla musica. Sentono una nuova canzone e si limitano a prenderne atto. Anche in TV, quando i One Direction hanno fatto l’ultima apparizione, non riuscivo a smettere di piangere. Mi dispiace per loro se non provano queste cose. A volte vedi le ragazze con i propri fidanzati che stanno lì con aria indifferente. Non voglio dire che invecchiando si perde il gusto del divertimento, ma… beh.



GLI ALTRI FAN SI COMPORTANO DA BAMBINI CON LA LORO MUSICA

Sian: Specialmente con il rock, c’è sempre il tipico atteggiamento “sei in grado di nominare cinque canzoni che non siano singoli?”. Voglio dire, gne gne gne, non parlarmi allora. E poi perché dovrei conoscere un sottogenere di un sottogenere. Hanno questo stupido concetto di genere per cui se a me piacciono i One Direction non può piacermi nessun altro tipo di musica. Sono sempre i ragazzi e mai le ragazze a pensarla così.

Rach: Mi è successo a un concerto degli Issues. Un ragazzo mi fa: “Sai almeno qualche titolo?” e io faccio: “Ok, ecco la loro intera discografia dalla prima all’ultima canzone e poi ritorno, ti so dire qual è la prima nota che fanno in questa canzone e le so suonare tutte con la chitarra”. Lui è rimasto di sasso, e non provateci di nuovo. Sono delle merde. Scusa la parola.

Sian: Sono sempre in posizione di difesa rispetto alla loro musica. Anche quando ero più piccola, a mio fratello maggiore piacevano i Busted e quando ho iniziato ad ascoltarli anch’io mi ha detto: “Perché non torni ad ascoltare i Tweenies”, o qualcosa del genere. O è il contrario: mio padre mi diceva sempre cosa dovevo ascoltare quando ero bambina. Voglio dire, sono una bambina piccola e tu vuoi impormi il tuo indie rock da papà? Ma sei serio?

GLI ALTRI FAN SONO INDIETRO

Michelle e Theresa, 17

Theresa: Il pubblico si accorge delle cose solo quando cominciano a piacere agli uomini. L’ho notato spesso online. Ultimamente, per esempio, è successo con i One Direction: tutti li odiavano perché facevano pop generico, mentre ora tutti parlano delle loro carriere soliste. “Oh, forse sono bravi”, ma noi sono anni che lo diciamo. Nessuno ci ha mai ascoltate; tutti pronti a giudicare la band o l’artista in base alle sue fan. Sono così lenti. Probabilmente è successa la stessa cosa con gli NSYNC e Justin Timberlake, è sempre andata così.



Michelle: Le ragazze sono più dirette e vogliono parlare anche di artisti più giovani. Se ci piace qualcosa ne parliamo il più possibile.

Theresa: Sarà meglio che ci diate ascolto, fidatevi.

Mi sembra giusto. Grazie ragazze!

