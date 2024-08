‘Temptation Island’ commentato con disegni di MS Paint

Se avessi dovuto individuare gli eventi di principale interesse mondiale della giornata di ieri osservando i miei feed social, sarei andato a colpo sicuro puntando su la rimozione di MS Paint e Temptation Island.

Nel caso non ve ne foste già accorti dai RIP disegnati volutamente male che stanno spuntando sulle bacheche di tutti, ieri Microsoft ha reso pubblica la decisione di non inserire Microsoft Paint nelle prossime versioni di Windows. Molti hanno pensato venisse eliminato per sempre dai nostri ricordi, ma in realtà sarà ancora disponibile gratuitamente nel suo store online.

Paint è quella cosa con la quale TUTTI abbiamo perso delle ore in giovinezza, per crearci uno sfondo desktop personalizzato o per disegnare immagini ironiche prima che venissero pretenziosamente definite meme—soprattutto quando non avevamo la banda larga e dovevamo giustificare le ore perse davanti a un monitor da 32 chili dai colori depressi. Da qui, l’effetto “RIP, cosa che ricorda la mia infanzia” è partito, incontrollato, per tutta la giornata.

Temptation Island, invece, è quel programma di Canale 5 nel quale alcune giovani coppie vengono portate in un resort, divise e messe alla prova sulla base della loro capacità di innescare drammi sul nulla fedeltà al partner. È prodotto da Maria De Filippi, sta facendo registrare ascolti da record—considerando la stagione—ed è costantemente in trending su Twitter.

Ieri sera, volendo unire i due grandi temi, ho guardato Temptation Island disegnando quello che avevo capito con Paint (RIP).

Metà della puntata di ieri è stata pressoché incentrata sulle vicissitudini di Sara e Nicola, una coppia campana arrivata sull’isola per capire quanto profonda e stabile fosse la loro ormai lunga relazione (spoiler: eheh). Questo è il loro cartello di presentazione, ma anche il mio primo disegno con Paint dal 2006—sostanzialmente, una pittura rupestre.

I due vengono catapultati sull’isola (che credevo essere una meta esotica, ma che in realtà ho poi scoperto essere solo la Sardegna), e questo è il cartello grafico che ne evidenzia il tribolato passaggio. Intanto io comincio a prendere di nuovo dimestichezza col mezzo, come si evince dalla posa dinamica e dalla bidimensionalità dei personaggi.

Passano i giorni: Nicola comincia a fraternizzare con gli altri ragazzi, ma soprattutto comincia a fare la conoscenza di quelle che nel gergo dello show vengono carinamente definite “tentatrici” provocando rabbia, delusione e una convocazione urgente su una spiaggia al buio—vedremo dopo. Intanto, altrove:

Sara sta sì festeggiando, ballando, bevendo e fumando con gli altri ragazzi e le altre ragazze della sua parte del mondo, ma Nicola le manca molto, e malgrado le attenzioni dei “tentatori” lei lo pensa spesso (vedi figura) e di tanto in tanto piange. Qui, peraltro, è dove ho ripreso la piena e totale funzionalità delle mie skill con paint (emoji smalto).

Momento allarme. Premessa: il programma ruota attorno a due eventi dominanti, previsti dal regolamento. Sono il “Falò”, nel quale il concorrente può vedere cosa sta facendo il proprio partner dall’altra parte del gioco, e la convocazione. Quando qualcuno viene convocato vuol dire che l’ha combinata grossa: in questo caso, Nicola viene messo davanti a fatto compiuto—sotto le spoglie di tablet con video-estratti della sua esuberanza ormonale—e Sara non la prende per nulla bene (sempre, vedi fig.)

A quel punto del gioco, le coppie devono decidere se tornare a casa insieme—così come erano entrati—o da single. Sara decide di mollare Nicola sull’isola lasciandolo con un braccialetto in mano, che voleva essere il segno del loro amore—per non so quale motivo—e che adesso viene scagliato da lui verso la spiaggia, con tutta la forza che ha in corpo. Nicola si gira, guarda il mare e piange. Sipario.

Invece no: a sorpresa il programma raggiunge i due un mese dopo, e si scopre che Nicola sta facendo di tutto per conquistare Sara, che si è pentito, che è cambiato molto, e che lei sta riconsiderando l’idea di tornare insieme—nuovamente innamorata e felice del cambio di passo di lui. Il conduttore Filippo le dice che è sempre stata molto leale e poi augura a entrambi una vita felice. Forse non sapeva ancora che avrebbero tolto Paint dalla prossima versione di Windows.

