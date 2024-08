Tutte le teorie del complotto su XXXTentacion

A poco più di 24 ore dalla morte di XXXTentacion c’è ancora chi non si dà pace. Ovviamente internet ha cambiato completamente le modalità di assimilazione del lutto e se un tempo si poteva vivere la mancata accettazione nel proprio piccolo e insignificante nucleo di familiari e/o amici, oggi si può condividere i propri dubbi con il mondo, sicuro che qualcuno ti verrà dietro e confermerà le tue teorie.



Ora, per quanto nessuno si immagini Tupac, Elvis e Michael Jackson aspettare impazientemente su una qualche isola il nostro XXX, per non tardare alla cena organizzata per l’occasione da Adolf Hitler, in queste ore stanno emergendo numerose teorie sulla morte (vera o simulata che sia) del nostro. Abbiamo raccolto le più matte, le trovate tutte qua sotto.

LO HA UCCISO DRAKE

Partiamo dalla più suggestiva e probabilmente una delle poche che non mette in dubbio la morte di XXX. In qualche modo dobbiamo l’esplosione del buon XXX anche a Drake, che parrebbe avere copiato il flow di “Look at Me!”. La storia è davvero complessa, non è la prima volta che Drake viene accusato di attingere al repertorio di giovani sconosciuti per fare il suo interesse, tra cui i Migos, D.R.A.M. e iLoveMakonnen. Quindi ecco, una in più, una in meno.

Nelle ore successive alla morte Genius, il famoso raccoglitore di testi, ha segnato un picco incredibile di visite su “I’m Upset”, l’ultimo brano di Drake. Il motivo è molto semplice: oltre al titolo abbastanza evocativo in cui Drake si dice molto arrabbiato—per quanto quel piccolo batuffolo canadese fabbrica di canzoni d’amore possa effettivamente essere arrabbiato—c’è un passaggio del brano in cui il riferimento a XXX sembra, almeno a chi vuole vederlo, evidente. Quando Drake parla di SMS mandati all’ex di foto scabrose (XXX) in cui si taglia la faccia (shot under the neck) per non farsi ricattare un domani, potrebbe in realtà riferirsi a dei cecchini mandati dal canadese (send my shooter = SMS) per sparare al petto (shot under the neck) il povero XXX, senza nulla di piccante.



Il tutto sarebbe poi coadiuvato da una storia di mesi fa in cui Tentacion diceva che se qualcuno lo avesse trovato morto, il responsabile sarebbe stato Drake.

LO HANNO UCCISO GLI ILLUMINATI

Non chiedetemi il motivo. Sarò brevissimo: XXX per qualche strano motivo potrebbe essere traslitterato in 666. Tre volte sei, oltre a essere il numero del diavolo con cui il nostro XXX ha avuto un’amabile conversazione a Miami, fa 18. Tentacion è morto il 18/06/18. Tutto torna.

SI È FINTO MORTO PER PAGARE I DEBITI (?) CON IL KKK

In seguito al video di “Look at Me! “XXX sarebbe stato minacciato dal KKK, probabilmente perché non c’è abbastanza spazio in questo mondo per tutta questa gente con tre consonanti nel nome. Ora, non ho capito benissimo come siano andate le dinamiche, se XXX abbia finto di essere morto per non essere più minacciato o—in linea con le teorie che vedremo fra poco—si sia finto morto per poi resuscitare e vendere più copie del disco, così da dare parte dei proventi al KKK ed essere lasciato in pace. Spero, almeno, che il pagamento avvenga con regolare fattura.

IL SUO NUOVO DISCO SI CHIAMERÀ “NO PULSE” E TUTTO CIÒ È SOLO MARKETING

Il nuovo album di XXXTentacion si chiamerà “No Pulse” e tutto ciò è solo un’astuta mossa di Marketing. Allora: posto che XXX stava facendo la promo di un disco da mesi, dal titolo “Skins” e che non sappiamo se uscirà postumo o non uscirà mai, questa è la più interessante, nonché la più complessa.

https://twitter.com/lupita73775484/status/1009144043845005312





XXX avrebbe finto la sua morte per rilasciare uno statement con il titolo del suo disco, No Pulse, appunto. Ma se doveva essere un’incredibile sorpresa, qualche fan molto attento se n’è accorto. Come? Andiamo per punti:



• I TATUAGGI



Quello di XXX sparato in macchina sarebbe solo un video per il nuovo singolo. Il motivo? In faccia XXX non ha i tatuaggi che lo contraddistinguono perché la policy di YouTube sulle monetizzazioni è molto severa, e penalizzerebbe la presenza di troppi tatuaggi. Per cui il make up del video nasconderebbe alcuni tatuaggi per far fare a XXX più soldi.



• I PANTALONCINI



Sono daltonico, per cui mi sembra tutto assurdo, ma in molti sostengono che nell’ultima foto che ritraeva qualche ora prima della sparatoria la vittima, essa avesse i pantaloni bordeaux, che magicamente in auto diventavano rossi. Ora, non so se qualcuno ha mai sentito parlare di luci, qualità video, ma non voglio di certo indispettire nessuno, quindi la prendo come buona.



• DEI TWEET CANCELLATI



Ci sarebbero dei tweet, poi cancellati, di XXX che in un uno chiede quanto si siano divertiti i fan con questo scherzo, e nell’altro annunciava l’album. C’è un tipo che per questa storia ha preso 30k follower di Instagram. Vorrei linkarlo ma non vorrei dargli altre follower, se volete fate crescere me grazie, link in fondo. :)

