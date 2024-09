Tutto quello che devi sapere su Terraforma 2020

Il Terraforma è una speranza a cui aggrapparsi fra tanti festival tutti uguali, che riducono la musica elettronica sempre agli stessi due generi e che non cambiano line up da anni. Per tre giorni, dal 26 al 28 giugno, Villa Arconati a Bollate si trasforma in un parco berlinese, con dj e live set che coprono tutto lo spettro della musica club attuale, workshop e conferenze.

Un altro motivo per cui Terraforma è speciale è l’attenzione alla sostenibilità ambientale: gli organizzatori hanno ridotto al minimo l’impatto del festival e si sono impegnati a ristrutturare il giardino della storica villa in provincia di Milano. Insomma, un paradiso in cui potrete ballare, meditare, dormire sotto agli alberi del parco e dimenticarvi per un attimo di essere in Italia.

Gli artisti annunciati fino ad ora sono super: da Dj Nigga Fox, che porta a Milano i ritmi che animano le notti di Lisbona, a Beatrice Dillon, che ha esordito su PAN, etichetta che da anni pubblica il meglio dell’elettronica avanguardistica. Imperdibili anche MC Yallah & Debmaster, rap sperimentale dal cuore dell’Africa, e Donato Dozzy, che è la storia della techno italiana.

I biglietti sono già in vendita, e questi sono tutti gli artisti annunciati fino ad ora:

BEATRICE DILLON / DONATO DOZZY / JENNA SUTELA /JOSEPH GRIMA – SPACE CAVIAR / LINN DA QUEBRADA / MC YALLAH & DEBMASTER / DJ NIGGA FOX / PAQUITA GORDON / PRIMITIVE ART’S SHELTER / DJ SPRINKLES / STEPHEN O’MALLEY / TCF / TERRE THAEMLITZ / THE NECKS / TIMOTHY MORTON

