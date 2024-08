La terza edizione dello Skate & Surf Film Festival è già una bomba—e non è nemmeno iniziato

Se seguite questo sito, sapete che abbiamo una certa fissa per le feste, i film e le persone spericolate il giusto. Ecco: questi tre elementi sono l’estrema sintesi di SSFF 2019 – Skate & Surf Film Festival, il festival dedicato alla scena skate e surf italiana e non solo.



Noi eravamo presenti alla scorsa edizione e ci è piaciuta un botto, quindi saremo anche a questa terza. In effetti manca ancora un po’ di tempo, ma così potete segnarvi tutto.

L’appuntamento è per il 9, 10, 11 e 12 maggio a BASE Milano, in via Bergognone 34. Saranno quattro giornate fitte fitte di proiezioni, art show, DJ set, incontri, contest e skate session su rampe realizzate appositamente per l’occasione.

L’idea del Festival—curato da Luca Merli, regista e film-maker milanese—è nata da BLOCK10/Onde Nostre, un collettivo di film-maker, fotografi, surfisti e skater che dal 2009 racconta il mondo delle tavole attraverso la produzione di immagini e il progetto di Onde Nostre.

Ma andiamo al dunque: se sei un film maker e hai voglia di partecipare al concorso cinematografico, puoi caricare il tuo corto, lungometraggio o documentario qui fino al 12 aprile. I lavori saranno visionati da una giuria composta dallo skater italiano e cofondatore di Bastard Claudio Bernardini, dal surfista hawaiano Rory Russell, da Craig Hollingsworth di Lightning Bolt Official Shaper e da un membro dell’Associazione Registi Italiani / AIR3. I premi si articoleranno in: Surf best film, Skate best film, Young guns – premio speciale AIR3, Grand jury prize e People choise award.

Se sei invece un curioso o un grande appassionato, possiamo anticiparti che tra i film in premiere verranno proiettati Everything in Between, incentrato sulle avventure di quattro surfisti californiani in Perù; Skate Kitchen, sull’amicizia di un gruppo di ragazze skater newyorkese; e Minding the Gap, basato sulla storia di tre amici di lunga data e skateboarder di una cittadina dell’Illinois, e vincitore del “Break Through Filmmaking” al Sundance Film Festival, e nominato per “Best Documentary Feature” agli Oscar.

Il programma è ancora in work in progress, ma presto verrà ufficializzato sui profili Facebook e Instagram dello Skate & Surf Film Festilval. Quindi, oh, ci sentiamo presto per nuovi aggiornamenti!