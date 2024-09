Il DalVerme è chiuso, ma Thalassa vive

Ora che la variopinta saracinesca del circolo DalVerme di via Luchino dal Verme a Roma è chiusa per sempre, a molti sembra di aver gettato l’ultima pala di terra sulla tomba della stagione dorata che chiamavamo Italian Occult Psychedelia. Ma da Roma, capitale indiscussa della scena, si leva un grido che raggiunge ogni angolo d’Italia: cor cazzo!

Soltanto l’anno scorso abbiamo festeggiato i dieci anni di Boring Machines, quest’anno i cinque anni di Borgata Boredom, ed etichette come ArteTetra, NO=FI, Holidays, Boring Machines, Zen Hex, Black Sweat, Soave/Grandangolo e mille altre continuano a inondare le strade di musica unica, mistica, sperimentale. Tipo, questo sabato 15 luglio, nel parco di Villa Ada a Roma, torna Thalassa.

Videos by VICE

Thalassa è il festival di Italian Occult Psychedelia svoltosi per quattro edizioni al DalVerme, fino ad aprile 2016. Il ritorno è in uno scenario molto diverso dallo spazio claustrofobico del locale del Pigneto: questa volta si tratta del parco di Villa Ada, in occasione della rassegna A Villa Ada Roma Incontra il Mondo. Sotto il sole che tramonta suoneranno Alfio Antico, Divus (duo formato da Luciano Lamanna e Luca T. Mai), Futuro Antico, L.U.C.A., Mai Mai Mai e Squadra Omega.

Per l’occasione, NO=FI Records ha compilato una raccolta di registrazioni tratte dalle quattro edizioni precedenti dal festival. Ci sono chicche come Eternal Zio, Donato Epiro, Father Murphy, Heroin In Tahiti, La Piramide di Sangue, Lino Capra Vaccina… 24 frammenti di live ultra-suggestivi e ultra-potenti.

Ascolta la compilation The Thalassa Tapes qua sotto e acquista i biglietti per il festival Thalassa / Meriggio a questo link. Segui gli aggiornamenti sull’evento di Facebook.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.