L’ultimo film di von Trier è così violento che a Cannes in 100 hanno lasciato la sala

Il pubblico di Cannes sapeva ancora prima di prendere posto nella platea che il nuovo film di Lars von Trier, The House That Jack Built, sarebbe stato brutale. Il direttore artistico del festival, Thierry Fremaux, aveva reputato il film “così controverso” da escluderlo dai premi, costringendo von Trier a presentarlo fuori concorso.

Eppure pare che in tanti alla proiezione di The House That Jack Built di lunedì non fossero preparati a tutta questa crudeltà. Secondo Variety, più di cento persone avrebbero abbandonato la sala in stato di shock o come forma di protesta per la violenza sullo schermo.

Videos by VICE

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. “It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018 pic.twitter.com/GsBGCoyHEG — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 14, 2018

In The House That Jack Built, Matt Dillon interpreta uno psicopatico che porta a termine cinque atti tanto terribili quanto randomici. A una delle vittime asporta in un colpo la mammella, e più tardi spara a due bambini colpendoli alla testa (momento, questo, che avrebbe innescato i primi abbandoni della sala).

I've just walked out of #LarsVonTrier premiere at #Cannes2018 because seeing children being shot and killed is not art or entertainment — Charlie Angela (@CharlieAJ) May 14, 2018

https://twitter.com/OscarPredictor/status/996152868590714881

Walked out on LarsvonTrier . Vile movie. Should not have been made. Actors culpable — Showbiz 411 (@showbiz411) May 14, 2018

Tra chi ha resistito fino alla fine, i più hanno stroncato la pellicola definendola troppo sanguinosa, gratuita e lunga. Il giornalista del Telegraph Robbie Collins l’ha definita “due ore e mezza di torture porn fine a se stesso.” Qualcuno, invece, ha apprezzato il risultato.

https://twitter.com/davidehrlich/status/996314734281547777

https://twitter.com/subsahaaron/status/996176864694669313

Nevertheless, #Cannes2018 still gives Lars von Trier a standing ovation after ‘The House That Jack Built.’ As someone sitting near me put it: “They’ll clap for anything.” pic.twitter.com/xa6Hi0t23r — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 14, 2018

Segui Adam Forrest su Twitter.