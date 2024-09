Immergetevi in ‘The Human Cloud’, una nuvola fatta di uomini e storie

The Human Cloud di NONE su Vimeo.

The Human Cloud è un’installazione immersiva site-specific realizzata dal collettivo romano NONE per inaugurare la nuova Area Imbarco Internazionale E dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Ieri, per qualche ora, i visitatori sono stati invitati ad attraversare la storia dell’aeroporto in un racconto immersivo che parte dalle icone che sono passate di lì e arriva fino agli imponenti lavori di realizzazione della nuova Area Imbarchi, passando per i volti e le mani di chi vive l’aeroporto: The Human Cloud, appunto.

Videos by VICE

“Per noi è stata una scommessa fare un intervento all’interno di un evento istituzionale a cui hanno partecipato tante figure della politica italiana. La scommessa era riuscire a creare qualcosa che non fosse didascalico e descrittivo, ma che avesse una vocazione più artistica e sperimentale. Ci hanno chiesto di raccontare l’infrastruttura che hanno realizzato e il sistema degli aeroporti di Roma, di rappresentare la rete di persone che lavorano e vivono nell’aeroporto” ha detto Gregorio De Luca Comandini, uno dei fondatori del collettivo, a The Creators Project.

“A noi non interessava mettere una serie di pannelli che illustrassero la storia dell’aeroporto, abbiamo voluto raccontarlo attraverso l’essere umano. Abbiamo immaginato una nuvola umana che viene declinata sia visivamente—quando compaiono dei corpi che volano sospesi nel cielo—che concettualmente—perché tutte le immagini che abbiamo girato le abbiamo reinterpretate con il nostro occhio artistico e quindi umano” ha continuato. ” È andata molto bene, il pubblico sembrava stupito del nostro lavoro, di vivere l’esperienza di un racconto fatto di emozioni.”

Per saperne di più sulle attività del collettivo NONE visitate il loro sito!