Delle due, una: o i rapper sono diventati troppo bravi a fare il loro lavoro, oppure i commentatori di YouTube si sono rammolliti. Ad ogni modo, per mantenere l’utilità sociale di The People Versus, abbiamo pensato di allargare un po’ i nostri orizzonti e, per questo speciale episodio, abbiamo chiesto al trio delle meraviglie de Il Pagante di rispondere ad un po’ di cattiverie che abbiamo selezionato sotto ai loro video su YouTube.