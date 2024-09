The People Versus Jack The Smoker

The People Versus è la serie di Noisey in cui i musicisti si abbassano a rispondere alla vera feccia dell’umanità, ovvero i commentatori dei loro video su YouTube.



Qualche giorno fa ci siamo infilati nello studio di Jack The Smoker a Milano per una sessione di hating davvero intensa, sicuramente tra le più intense che la rubrica The People Versus abbia mai messo in scena. Jack, forte di una carriera che trova le sue radici in un’epoca in cui YouTube non era ancora la piattaforma di riferimento per il rap, ha risposto colpo su colpo e questi nove minuti sono il riassunto di un match tra lui e i suoi hater che non potete assolutamente perdervi.

Segui Noisey su Facebook e Twitter.