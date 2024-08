Guarda The People Versus MamboLosco e Boro Boro

Con questo caldo infernale, non potevamo evitare di parlare di un disco che si intitola ‘Caldo’, né di due amanti delle atmosfere bollenti come Boro Boro e Mambolosco. Li abbiamo quindi chiamati per il nuovo episodio di The People Versus, e abbiamo chiesto loro di rispondere ai commenti sotto ai loro video di “Fallo”, “Me Gusta” e “Va così” su YouTube.

Tra chi passa il tempo a immaginare MamboLosco sotto le lenzuola, chi pensa a preti ballerini e chi se la prende con Boro Boro, la temperatura della stanza si è alzata piuttosto in fretta. Eppure i due musicisti sono rimasti impassibili e hanno mostrato una calma olimpionica da manuale. Merito loro o siete voi che state invece diventando troppo teneri?

Videos by VICE

Guarda gli altri episodi di The People Versus.

Segui Noisey su Instagram, Twitter e Facebook.