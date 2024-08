Guarda The People Versus Rosa Chemical

Agli inizi del Novecento, a Parigi, ti poteva capitare di incontrare per strada Alfred Jarry: di solito girava in bici, completamente ubriaco (beveva assenzio e alcol puro), con in mano una rivoltella che puntava contro chiunque, ridendo. Nella sua breve vita, ‘sto tizio ha fatto in tempo a scrivere una serie di operette teatrali incentrate attorno al personaggio di Ubu, un marionettone grottesco, stupido, violento, misogino e volgare, truccato e vestito in modo ridicolo. Ai tempi, le commedie di Jarry erano viste come prese in giro o deliri di uno stupido; oggi, sono considerate capolavori del teatro d’avanguardia e si studiano all’università.

Nel 2021, in Italia, la cosa più simile alle reazioni schifate e confuse del pubblico delle opere di Jarry si può trovare nei commenti alle canzoni di Rosa Chemical su YouTube. Si può scegliere tra una vasta gamma di motivi per odiarlo: il look, l’atteggiamento, i testi, la musica. Quando l’anno scorso è uscito il video di “Polka”, non c’è stata una persona che non abbia pensato “ma che cazzo è sta roba”. Poi qualcuno è diventato fan, qualcuno è diventato hater, ma nessuno è rimasto indifferente.

Videos by VICE

Da allora, Rosa ha pubblicato il suo primo album, Forever, e poi il repack, Forever and Ever, che aggiunge confusione alla confusione, mescolando influenze che vanno dall’emo-pop alla house da club e testi scioccanti, ma anche sentimentali. Di sicuro c’è una cosa: Rosa Chemical non è un rapper come tutti gli altri. Nei commenti si trova di tutto, da chi lo accusa di essere la morte della musica a chi lo elogia per lo stesso motivo.

Abbiamo invitato Rosa negli studi di Noisey per fargli rispondere a un po’ di commenti sotto i video di “Polka”, “Britney ;-)” e “Bohéme”, guarda il nuovo episodio di The People Versus in cima al post.

Iscriviti al canale YouTube di Noisey Italia per non perderti i prossimi video. ​