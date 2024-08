Il vero ‘True Detective’?

Circa dieci anni fa gli abituanti della città di Ponchatoula, in Louisiana, sono rimasti scioccati nell’apprendere che in una chiesa locale si adorava Satana e si compivano rituali pedofili e sacrifici di animali. Certo, Rust Cohle è un personaggio d’invenzione, e forse il tempo non è davvero “un cerchio piatto” come dice sempre lui, ma sembra proprio di stare nella prima stagione di True Detective. In questo episodio di The Real siamo a Ponchatoula per incontrare Stuart Murphy e Tom Tedder, due membri delle forze dell’ordine che hanno svolto un ruolo fondamentale al tempo delle indagini.

