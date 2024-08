Come diventare il miglior ristorante di Londra… senza nemmeno esistere

The Shed at Dulwich è stato il ristorante numero uno di Londra su TripAdvisor: tutti—giornalisti, VIP, fissati di cibo, turisti, persone comuni—volevano un tavolo. La cosa molto divertente è che nella pratica non è mai esistito.

Nel corso di otto mesi, Oobah Butler di VICE ha usato finte recensioni, finte foto, un finto numero di telefono per ingannare tutti e spacciare il suo capanno per un ristorante iper-esclusivo. Poi, per concludere in bellezza, ha deciso di aprirlo per una notte. Questo è il video della sua impresa.

