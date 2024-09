Guarda un pazzo saltare su un trampolino coperto con 1000 trappole per topi

C’è qualcosa di stranamente bello nel guardare un uomo adulto saltare da una scala su un trampolino elastico ricoperto con 1000 trappole per topi.

Questa trovata è stata ripresa in slow motion nell’ultimo video di The Slow Mo Guys, un canale YouTube virale gestito da Gavin Free e Dan Gruchy.

La premessa del loro spettacolo è semplice: equipaggiati con una camera high speed, Free e Gurchy filmano diverse acrobazie e performance per mostrare il mondo in slow motion.

Per questo video, i due inglesi hanno impiegato 4 ore a posizionare trappole per topi sull’intera superficie di un tappeto elastico nel loro giardino.

Una volta posizionate, Gruchy è saltato sul letto di trappole dalla sommità di una scala, facendole scattare e saltare come un’onda che si infrange sulla roccia.

Può sembrare noioso a parole, ma vederlo in slow motion è qualcosa di speciale.

Guardatelo voi stessi:

