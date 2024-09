“The smartphone is absent”: la realtà distorta di Esmeralda Kosmatopoulos

In un tempo in cui la tecnologia è onnipresente, gli artisti concettuali come Esmeralda Kosmatopoulos si pongono grandi domande su cosa significhi essere umani. In Perspectives, la nostra nuova serie in collaborazione con la PULSE Contemporary Art Fair di Miami, Kosmatopoulos presenta The _ _ _ _ _ is absent, una serie di sculture, testi, neon, video e stampe digitali. Dice che distorcere le azioni quotidiane non significa necessariamente criticare la tecnologia, ma invitare l’osservatore a riesaminare ciò che diamo per scontato nel nostro costante trascendere i confini del mondo fisico. Guardando da vicino alla natura intima delle nostre interazioni tecnologiche, Esmeralda distorce la sua idea di “qui” nella sua testa nei modi più inaspettati.

Per asperne di più su PULSE Contemporary Art Fair, cliccate qui.