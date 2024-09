Questi scheletri intricati sono fatti di bastoncini di legno, lattice e collant

Immagini via

Augmented Skin, un nuovo progetto di design, combina mestieri sul campo con simulazioni digitali per creare splendide strutture concettuali. Realizzato da laureati della Bartlett’s School of Architecture, Kazushi Miyamoto, Youngseok Doo e Theodora Maria Moudatsou, e ispirato dal corpo umano, i pezzi di Augmented Skin sono realizzati come forme monocromatiche che riflettono quelle scheletriche avvolte in un materiale simile alla carne.

Videos by VICE

Per realizzare Augmented Skin, il trio ha utilizzato dei bastoni di legno come struttura di base e dei software per analizzare le posizioni strutturali dei bastoni che risultavano più efficienti. Una volta posizionati, i bastoni sono stati avvolti in un tessuto di trazione, prendendo le sembianze di scheletri affascinanti, come si vede in questa foto. Il tessuto presenta una composizione che può essere fusa in una serie di materiali diversi, dal cemento alla plastica, il che lo rende sia innovativo che versatile; l’idea di applicare materiali elastici simili a strutture in legno consente un processo di fusione a basso budget con risultati altamente sperimentali.

In un’intervista con dezeen, Miyamoto afferma, “la componente flessibile è in grado di generare forme e spazi intricati, senza cuciture. Modificando la dimensione e la densità dei bastoncini interni, possiamo controllare la flessibilità del dettaglio.” Presentando il loro progetto con prototipi di una sedia e di un arco, il team di Augmented Skin ha anche utilizzato un programma di fabbricazione digitale per sovrapporre le proprie strutture ai paesaggi naturali. Le sintetiche strutture simmetriche ricordano forme naturali, come ricci di mare, ragnatele, o anche immagini macro di filamenti di DNA, estendendo il campo d’azione dell’architettura.

Nel tempo trascorso a Bartlett, Miyamoto, Doo, e Moudatsou hanno studiato con Daniel Widrig , Stefan Bassing e Soomeen Hahm. Come spiega il collettivo “Cluster 6” nella dichiarazione di visione, “lo studio è particolarmente interessato a fondere processi produttivi tradizionali a basso contenuto tecnologico con gli approcci tecnologici più avanzati, per la realizzazione di nuovi concetti di spazio.“ In questo particolare progetto, i professori hanno invogliato gli studenti “all’autoproduzione a mano libera, nell’era del design computazionale” come fonte d’ispirazione.

Augmented Skin ha debuttato all’inizio di quest’anno alla presentazione di laurea del B-Pro 2014 di Barlett.

Per saperne di più sul progetto visita il sito web di Kazushi Miyamoto e la pagina del Cargo Collettive di Stefan Bassing.

h/t dezeen