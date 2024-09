Ascolta Thin White Duke, il nuovo album degli Oxbow

Incompresi dal pubblico più ampio ma celebrati dalla critica e dai loro fan, gli Oxbow sono arrivati quasi al trentennale della loro carriera. La loro reputazione di performer capaci di creare spettacoli trascendenti, spesso intensamente fisici, potrebbe riempire paragrafi e paragrafi, mentre è difficile rendere per iscritto cosa, esattamente, renda così affascinante il loro suono. Il loro album di debutto, Fuckfest, aveva pezzi fatti di accordi radi e doloranti come “The Valley,” mentre The Narcotic Story era composto da muri di archi, lamenti e percussioni cacofoniche. Gli Oxbow non sono mai stati particolarmente ovvi o prevedibili. Hanno ripudiato qualsiasi formula in favore di un costante stato di crescita e cambiamento.



Ad ogni modo, questa irrequietezza non fa parte solo del loro processo creativo. Scorre nelle vene della vita privata dei membri del gruppo e trapela pesantemente dal loro nuovo lavoro, Thin Black Duke. Sono passati quasi dieci anni dal loro ultimo disco, e anche se non sono mai esattamente scomparsi, c’è chi ha percepito quest’attesa come i fan dei Guns ‘n’ Roses hanno subito quella di Chinese Democracy. E ora che sono uscite, è facile sentire il tempo, la frustrazione e la passione dietro a queste nuove canzoni. Dalla gloriosa “Cold Well Lit Place” alla tesa “A Gentleman’s Gentleman,” fino al climax di chiusura che è “The Finished Line,” Thin Black Duke è la versione sonora in slow motion di un incidente e delle sue conseguenze.



L’album esce oggi su Hydra Head Records, e potete ascoltarlo qua sotto.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.