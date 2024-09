Un video formidabile per capire l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è spesso fraintesa, ma non si può dare sempre la colpa al pubblico. Per quanto in buona fede, ci scontriamo con una serie di sforzi coordinati per distorcere questo campo, sia che si tratti del catastrofismo degli esperti della tecnologia o di markettari della singolarità. E, come spesso accade per i campi scientifici troppo pompati o distorti, non ci sono delle persone che si occupano effettivamente di scovare queste scemenze e chiarirle.



DARPAtv ha pubblicato questo video un paio di giorni fa, e vale 15 minuti del vostro tempo. È uno sguardo tanto chiaro quanto raro all’essenza dell’intelligenza artificiale ed è abbastanza semplice per la maggior parti degli spettatori meno informati da risultare tranquillamente comprensibile. Non è troppo emotivo, ma in realtà l’informatica non è mai particolarmente emotiva. Il punto chiave è che parlare di questa roba è ancora molto difficile, e molte delle cose che pensiamo che l’IA possa fare ora, o tra poco tempo, sono in realtà delle sfide piuttosto lontane nel campo — Dei problemi che stanno venendo formulati solo ora.

Non ho molto altro da aggiungere. L’intelligenza artificiale, sia che si tratti di tecnologie di riconoscimento facciale o di sistemi di pilotaggio dei mostruosi robot del DARPA, non è altro che un ammasso di statistiche e operazioni computazionali che friggerebbero il tuo laptop. La terza ondata di IA, quella che permetterà ai computer di “comprendere” il mondo in termini astratti, è ancora molto lontana.