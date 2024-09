Questo tizio urla i testi dei Green Day ogni volta che il suo coinquilino suona la chitarra

Qui a noisey punto vice punto com siamo specializzati nel darvi gli ultimi scoop nel mondo della musica e degli approfondimenti intelligenti, ma siamo anche bravissimi a prendere video YouTube di due mesi fa e farli passare per contenuti validi. Ecco un esempio:





È possibile che questa sia una delle cose più buffe che io abbia mai visto? Hai presente quando ridi così tanto che tremi tutto e ti viene da piangere? Ecco, pensavo potesse succede soltanto guardando questo, invece no, per cui ringraziamo insieme l’autore di questo scherzo bellissimo.

I video di scherzi su YouTube sono un’arte antica quanto il mondo, e per quanto sia spesso difficile crearne di veramente divertenti, questo in particolare è un fulgido esempio di arte contemporanea. È tutto magnifico: la scelta indiscutibile di “Time of Your Life” (anche conosciuta come la canzone più suonata nei corridoi delle università da ragazzi bianchi che sperano di infilare la mano in un paio di mutandine), la stonatura ammirevole del protagonista, la reazione sempre esasperata del coinquilino, il fatto che ogni volta lo spettatore sappia sempre cosa aspettarsi, pur continuando a diventare sempre più buffo. Tutto semplicemente al bacio!

Quindi ecco, accettate il mio consiglio e guardate il video qua sopra. Sarà il minuto più bello della vostra vita.

