C’è una versione di ‘This is America’ con Pippo Franco al posto di Childish Gambino

Al momento, il video mezzo rappato/mezzo cantato “This is America” di Childish Gambino (aka Donald Glover), uscito il 5 maggio scorso, ha superato gli oltre 100 milioni di views. Si tratta di un numero destinato a crescere, ma non così impressionante se paragonato alla quantità di articoli, discussioni, tweet e altro che il video ha innescato.

Ma ricapitoliamo un secondo.

Se ancora non l’aveste visto, il video, diretto dal regista giapponese Hiro Murai (per alcuni il vero genio del momento), mostra l’alternarsi tra un Gambino che si dimena circondato da scolari in divisa alla ricerca di una via di fuga nei momenti di lucidità e un Gambino killer totalmente fuori di sé.

Questo dualismo sembra sottolineare le contraddizioni che i neri americani vivono tutt’oggi, in quello che il New Yorker ha definito “un potente ritratto dell’esistenzialismo degli americani di colore” e che lo stesso Gambino, durante l’ospitata di inizio maggio al Saturday Night Live, ha spiegato così: “Sono un attore, uno scrittore e un cantante. Alcune persone mi hanno descritto come una tripla minaccia. A me piace considerarmi semplicemente una minaccia.”

Minaccia o non minaccia, alla fine sono pure arrivati i meme (tra quelli che hanno girato di più troviamo per esempio quello che fa ironia su Kanye West, o quello che assegna valori positivi “autostima,” “buone decisioni,” etc ai coristi, prima di farli stendere dal “me” Childish Gambino), gli articoli intitolati “Smettetela di fare meme sul video ‘This is America’ di Childish Gambino” e ulteriori meme in risposta a questi ultimi.

Ormai i livelli sono plurimi, ma l’unica cosa che so per certo è che noi in Italia ce ne siamo sbattuti di tutte le polemiche, i dibattiti, la profondità e abbiamo fatto una versione di “This is America” in cui all’originale è stato sostituito il video di Pippo Franco con finti addominali che si dimena su “Che Fico”, la sigla della XXXII edizione del Festival di Sanremo. L’autore è nocoldiz e qui trovate il risultato: