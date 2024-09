Pasqua a Siviglia

​

Nel 1998, al fotografo e regista Pierre Winther fu commissionato un pezzo dall’ormai defunto ​The Face. L’idea era semplice: andare a Siviglia e realizzare un servizio di moda durante le processioni della Settimana di Pasqua, quando le strade si riempiono di gente con maschere coniche che ricordano molto quelle del Ku Klux Klan.

Ovviamente la tradizione non ha nulla a che fare con i KKK, ma era proprio la confluenza casuale di simboli ad attirare Winther.

Con l’aiuto del suo stilista Greg Fay si era procurato le maschere a Londra e le aveva combinate con abiti di Prada, Gucci e Valentino. L’obiettivo era quello di “unire un servizio di moda classico a contenuti che potessero non solo suscitare attenzione e curiosità, ma anche sfidare le nostre convinzioni e i nostri pregiudizi.”

Anche se i redattori di The Face apprezzarono il risultato (tanto da appendere le foto in ufficio), secondo loro la storia era troppo “provocatoria” per poterla pubblicare. “Era un tema che non sapevano bene come gestire,” mi ha spiegato Pierre. “Avevano paura che in America la storia sarebbe stata fraintesa.” Per questo motivo, le fotografie non hanno mai visto la luce del giorno. Fino ad ora.

-Grey Hutton