Cos’è successo quando ho provato ad avere tutti i tipi di orgasmo possibili

Quando ero più giovane e innocente mia madre mi ha regalato un vecchio libro sul sesso. Sfogliando le pagine ingiallite di quel testo educativo in stile anni Sessanta, sono finita su una sezione dedicata all’orgasmo femminile. Mi ricordo una frase in particolare: “Le donne sono in grado di raggiungere l’orgasmo soltanto tramite la stimolazione del clitoride.”



Per anni ci ho creduto. Dopotutto, nonostante avessi provato a fare sesso in ogni posizione possibile e immaginabile, l’unico modo in cui riuscivo a venire era quello—proprio come diceva il libro di mia mamma.

Videos by VICE

È una cosa comune. “Le ricerche mostrano che solo il 18 percento delle donne riesce a venire con la sola penetrazione,” mi ha detto la dottoressa Laurie Mintz, psicologa e autrice di Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters—And How To Get It. “La maggior parte delle donne per raggiungere l’orgasmo ha bisogno di qualche forma di stimolazione del clitoride.”

Nonostante le cose siano così, spesso sentiamo parlare di altri modi—come l’orgasmo della cervice o gli orgasmi nel sonno. A seconda delle fonti, pare ci siano tra i 2 e i 12 tipi di orgasmo femminile.

“La discussione scientifica al riguardo è ancora aperta,” ha proseguito Mintz. “Tramite la stimolazione di organi e aree corporee diverse si raggiungono diversi tipi di orgasmo e alcuni studi hanno dimostrato che per ognuno si attivano aree diverse del cervello.”

Stando così le cose, ho deciso di inoltrarmi lungo le rapide del desiderio femminile. Quanti tipi diversi di orgasmo sarei stata in grado di raggiungere? Ho coinvolto il mio volenteroso fidanzato, cancellato tutti i miei impegni e iniziato la ricerca.

L’autrice e il suo ragazzo.

Questo è stato facile. Dopo qualche veloce preliminare il mio ragazzo mi gira e io sbatto l’anca sul bordo di ferro del letto. “Tutto bene?” mi chiede, ma so che in questo momento nulla lo preoccuperebbe più che non poter fare sesso. A pecorina—la mia posizione preferita—posso stimolarmi il clitoride e contemporaneamente godermi la penetrazione. Vengo subito, come un adolescente che ha appena scoperto Pornhub. Non è certo il miglior orgasmo della mia vita, ma in questi momenti amo il mio lavoro.

Secondo la dottoressa Beverly Whipple, sessuologa e ricercatrice, quello che ho appena avuto non è stato un orgasmo puramente vaginale né puramente clitorideo, ma un “orgasmo misto.” “Il clitoride è collegato al nervo pudendo, la vagina al nervo pelvico e la cervice al nervo ipogastrico, al nervo pelvico e al nervo vago,” mi ha detto. “Stimolare ciascuna di queste regioni può provocare un orgasmo, mentre la stimolazione combinata di tutte e tre causa un ‘orgasmo misto’.”



Per quanto la combinazione di orgasmo vaginale e clitorideo sia fantastica, è il momento di passare oltre. Prossima fermata: nervo pelvico.

ORGASMO NUMERO 2: IL PUNTO G

Sono scettica riguardo all’esistenza del punto G perché ho una teoria secondo cui sarebbe stato inventato dagli uomini per avere una scusa per non dover praticarci sesso orale.

“Il punto G si trova sulla parete anteriore della vagina, lungo l’uretra, ed è più facile da raggiungere quando la donna è sdraiata supina,” si legge nel libro di sessuologia The Science of Orgasm. “La stimolazione del tessuto che circonda l’uretra e la pressione contro la superficie interna della vagina in genere provocano l’orgasmo.”

Così mi sono sdraiata sulla schiena mentre il mio ragazzo ha cercato di seguire le istruzioni di cui sopra, un dito alla volta. Ci ha messo un po’ a trovare il movimento giusto ma alla fine, con un minimo di aiuto da parte mia, ce l’ha fatta. Peccato che la masturbazione senza la stimolazione del clitoride sia come i nachos senza salsa—ok, li mangio lo stesso, ma con è tutta un’altra cosa.

Comunque: sicuramente la zona è sensibile e questo tipo di piacere è diverso ma, come avevo previsto, non abbastanza per farmi venire. È solo quando faccio entrare in azione le mie dita sul clitoride che riesco ad arrivare all’orgasmo, ed è ancora una volta un “orgasmo misto.”

ORGASMO NUMERO 3: L’ORGASMO DELLA CERVICE

Dato che il pensiero di un pene che mi tocca la cervice mi riporta alla mente terribili esperienze sessuali pregresse, avevo paura che raggiungere questo tipo di orgasmo sarebbe stato doloroso.

Il modo migliore per stimolare la cervice, almeno secondo The Orgasm Answer Guide, è “una posizione in cui la penetrazione del pene è particolarmente profonda. Una posizione del genere è quella con la donna sdraiata supina con le gambe sollevate e appoggiate contro la schiena o il collo dell’uomo. La penetrazione profonda è più facile se la donna, oltre a tenere le gambe sollevate, le tira anche verso di sé. Anche mettere un cuscino sotto la parte finale della schiena della donna può aiutare.”

Per distrarmi ho acceso una costosissima candela profumata. Ma, come temevo, ero comunque troppo a disagio per andare fino in fondo. Sentivo la pressione sulla cervice ma invece che essere piacevole mi sembrava esagerata—era come se cercasse di respingere il pisello che invadeva il suo spazio personale.

Non sono sola in questo. Secondo uno studio su un campione di 132 donne, la stimolazione della cervice è meno efficace per il raggiungimento dell’orgasmo (avvenuta solo nel 46 percento dei casi) rispetto alla stimolazione vaginale (86 percento) e clitoridea (98 percento).

ORGASMO NUMERO 4: L’ORGASMO DELL’URETRA

Per quanto mi riguarda l’uretra ha una sola funzione: espellere urina dal mio corpo. E mi sembra già abbastanza, per una parte del corpo. Dato che non sono stata in grado di trovare molte prove a sostegno dell’orgasmo dell’uretra nella letteratura medica mi sono rivolta alla mia seconda fonte d’informazioni scientifiche preferita: reddit.

“Ieri mi stavo masturbando e ho iniziato toccandomi il punto U,” ha scritto una utente. “In pochi minuti ho avuto un orgasmo pazzesco, di quelli che butti le gambe in aria e fai le smorfie. Ma cercando su Google non trovo molte informazioni a riguardo. C’è qualcun altro a cui capita?” “Congratulazioni!” risponde un’altra utente. “Il mio primo orgasmo è stato dell’uretra. Sono gli orgasmi più intensi che riesco ad avere.”

In teoria se stimoli quella piccola area sensibile intorno all’apertura dell’uretra che sta tra la vagina e il clitoride stai stimolando anche il clitoride, ed è quello che ti fa avere l’orgasmo. Questo perché il clitoride è per la maggior parte interno.

Mi sono sdraiata sul letto e ho cominciato a toccarmi l’uretra, mentre nel frattempo pensavo alle scelte di vita che mi avevano fatta arrivare a quel momento. Ci ho messo un po’ ad abituarmi alla sensazione ed è stato solo quando ho smesso di pensare a cosa e dove stavo toccando che mi sono rilassata abbastanza da raggiungere l’orgasmo. Ma non sono riuscita a togliermi dalla testa un pensiero: forse stavo solo avendo un orgasmo clitorideo stimolando una zona diversa?

L’autrice si prepara guardando un episodio della sua soap opera preferita.

ORGASMO NUMERO 5: L’ORGASMO NEL SONNO

Mi piace dormire, mi piace venire—quindi pensavo che questa parte non sarebbe stata un problema. “L’orgasmo femminile può essere provocato dalla stimolazione di molte parti del corpo, o anche solo dall’immaginazione,” mi ha detto la dottoressa Whipple. “Non è solo un riflesso, è proprio un’esperienza fisica.” E so che è vero perché faccio parte di quel 37 percento di donne che riesce ad avere orgasmi mentre dorme.

Ma il motivo per cui ci riescono non è chiaro. “Le aree del cervello che si attivano durante il contatto fisico possono attivarsi anche durante il sonno,” mi ha detto Vanessa Marin, sex therapist e fondatrice di Finishing School, un corso online per raggiungere l’orgasmo. “E così si possono scatenare le stesse risposte fisiologiche che si verificano durante gli orgasmi che abbiamo da sveglie.”

In media mi capita di avere un orgasmo nel sonno circa una volta al mese, di solito quando vado a dormire particolarmente rilassata, molto stanca, o pensando al sesso. Se prima di dormire faccio sesso col mio ragazzo, invece, non mi capita mai.

Così la notte del mio esperimento ho deciso di astenermi dal sesso e ho passato la serata a eccitarmi nel modo più efficace che conosco: guardando episodi della soap opera inglese Eastenders, con quell’attore incredibilmente virile che è Danny Dyer. Alla fine dell’episodio mi sono fatta la doccia con il mio ragazzo, il tutto continuando a pensare a Dyer, e poi sono andata a letto sentendomi stanca e incredibilmente frustrata. E ha funzionato! Circa tre ore dopo essermi addormentata mi sono svegliata. Ero venuta, ed era successo dopo un sogno erotico ambientato nel Queen Vic pub, il bar che frequentano i personaggi di Eastenders.

Ovviamente il fatto che volessi procurarmi un orgasmo deve aver aiutato in qualche modo. E se riuscissi a avere orgasmi solo volendolo, anche quando sono sveglia? Sarebbe fantastico, anche al di là di questo articolo.

ORGASMO NUMERO 6: L’ORGASMO MENTALE



Essere in grado di procurarsi un orgasmo col pensiero è, a mio avviso, l’unico superpotere che varrebbe la pena avere. Se quello che mi ha detto la dottoressa Whipple è vero—e cioè che si può arrivare all’orgasmo anche solo con l’immaginazione—allora, in teoria, dovrei poter essere in grado di avere un orgasmo solo pensandoci.

La dottoressa Whipple ha fatto ricerche nel campo dei cosiddetti “orgasmi mentali” e ha osservato, nelle donne in grado di averli, una serie di reazioni fisiche in risposta all’immaginazione: un aumento significativo della pressione sanguigna, del battito cardiaco, del diametro delle pupille e della tolleranza al dolore. Le stesse reazioni che si hanno al momento degli orgasmi fisici.

Ma anche guardando porno per 40 minuti non sono riuscita ad andare oltre uno stato di moderata eccitazione. Il cuore mi batteva più forte e avevo le pupille dilatate, ma non sono riuscita ad avere un orgasmo. Comunque sia sono riuscita a raggiungere quattro dei sei tipi di orgasmo che ho provato, che non è niente male.

“Le donne devono sentirsi più libere rispetto ai vari modi in cui provano piacere sessuale, senza che sentano il bisogno di raggiungere determinati obbiettivi, come ad esempio il punto G o l’orgasmo esclusivamente vaginale,” mi ha detto la dottoressa Whipple al termine del mio esperimento. “Una vita sessuale sana comincia con l’accettare la propria sessualità.”

Questo articolo è apparso originariamente su Broadly