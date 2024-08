Cinque categorie di porno che non pensavi esistessero

Vi è mai capitato di voler completare un album delle figurine, arrivare a buon punto per poi dover affrontare l’inevitabile logorante fase delle figurine doppie e triple, dando il via alle danze del tic verbale del “cèlo”? Ecco, a me succede col porno. Penso di potermi considerare un fruitore storico del genere, e a un certo punto scorrendo sulle homepage dei vari Pornhub, XVideos, Youporn o Xhamster ho cominciato a dire “celo” con le anteprime video. Motivo per cui, pur di vedere qualcosa di nuovo, mi sono calato nei meandri delle varie piattaforme per adulti.

Così facendo ho scoperto che oltre le categorie che hanno fondato parte della nuova cultura popolare c’è di più. In particolare, generi che saranno sicuramente considerabili nel vasto insieme delle fissazioni, ma che per quanto mi riguarda non hanno nulla di lontanamente sessuale. O erotico.

Cose che ti fanno pensare Ok, perché questa cosa è su Pornhub?

Questa è la mia selezione di generi che “non sono porno, ma sono porno.” Per gli esperti di settore: se vi sembra manchi la categoria Giantess, è perché ce l’abbiamo già (celo).

CUM ON [COSE]

A chi potrebbe interessare il video di un tizio che viene sul personaggio in plastica di un anime? A più persone di quanto si creda. Su XVideos c’è compilation da quasi 300mila visualizzazioni fatta di clip in cui la gente viene su una serie di action figure che rappresentano un po’ tutti gli stereotipi anime/hentai: minigonne, gambe lunghe, vita minuscola e seni grossi.

Un’altra variante sono i “tribute”, in cui dei tizi si riprendono mentre vengono (a titolo di omaggio) su una fotografia o sullo schermo di uno smartphone che riproduce un video.

CAKE CRUSH — COME CANDY CRUSH MA PORNO

Ci sono persone che si eccitano guardando altre persone che schiacciano dei dolci—e non è la trama di una puntata di Dirk Gently. Guardarli mi fa prendere discretamente male, perché fa male vedere quei tesori di zucchero e smarties coloratissimi fare una brutta fine.

Ma non ci sono solo i dolci: ci sono video in cui si schiacciano hamburger o—variante vegetariana—ortaggi di vario tipo. In “Hania Feet 2” ad esempio la protagonista calpesta una composizione armonica di un pene fatto di due pomodori e una zucchina. In un momento storico in cui i talent sulla cucina vanno forte e i cuochi sono superstar televisive, direi che questo genere non è nemmeno così incomprensibile. Forse.

WETLOOK PORN

Il wetlook porn è il culto del corpo bagnato, anche se coperto di vestiti. Ho buone ragioni di credere che tutto nasca dal cinema (penso ad esempio a Liv Tyler in Un corpo da reato), ma trovo meno spiegabile l’esistenza di una intera categoria di video in cui delle persone vengono annaffiate d’acqua per minuti interi.

Capisco l’eccitazione di quell’attimo in cui ci appare il corpo di un attore/attrice per la prima volta nella sua bagnata sensualità ma, appunto, è un attimo. Cosa dire invece di donne che si annaffiano di Svelto? Perché è quello che succede in “Casey Cumz Wetlook.”

Tra i più visti c’è anche “Hot Wetlook Showering With Fully Clothes 2”, che potrebbe essere a tutti gli effetti la televendita di un’azienda di mattonelle/vasche da bagno su una tv regionale. E invece è su PornHub.

DRAGONS FUCKING [COSE]

Questa categoria l’ho scoperta grazie a reddit, in un thread in cui si chiedeva quale fosse il genere porno più strano. Qualcuno ha risposto linkando questa cosa, e devo ammettere che l’idea di un genere fatto di draghi che si accoppiano con automobili è stravolgente per quanto semplice.

Cercando “dragon fucks” su PornHub le possibilità di rimanere esterrefatti sono davvero tante, ma spesso sono solo l’anticamera del filone a tema dinosauri—d’altronde sempre di rettili si tratta. Un esempio è “Mondo Speciale Giurassico Servizio in Camera”, ossia un video in cui velociraptor fa sesso orale e penetrativo con un tizio.

JIZZYCARTS



Scegliere solo cinque categorie è stato difficile, perché addentrarsi nelle profondità di PornHub è come l’Idra: per ogni cosa assurda che vedi, nei correlati ce ne sono altre dieci altrettanto strane. I video “Jizzycarts” però sono qualcosa di diverso: sulle piattaforme video principali non si trova quasi nulla, e anche in questo caso è stato reddit a farmeli scoprire.

Nel mondo dei videogiochi, così come tra gli appassionati di musica, va forte il collezionismo, unito a una certa nostalgia per i videogiochi su cd o su cartucce. Tanta nostalgia. Talmente tanta che qualcuno decide di sfogarla così, venendo letteralmente sopra i propri videogiochi.